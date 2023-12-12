Генерал Маломуж розповів, чи чекати "перекидання" війни на територію РФ

У країні-агресорі Росії ми активно воювати не будемо, але дії локальні там можливі, вважає генерал армії Микола Маломуж.

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У Росії ми активно воювати не будемо - Микола Маломуж / колаж Главред, фото УНІАН

На даний момент, на жаль, немає передумов до того, що україно-російська війна перекинеться на територію країни-агресора РФ. Про це розповів колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Думаю, що зараз таких передумов немає, тому що для цього потрібні великі зусилля. У Росії ми активно воювати не будемо, але дії локального характеру на її території можливі – наприклад, операції в окремих секторах з метою знищення певних військових об'єктів. Наступу на Москву не буде. Цього не планується, а наші союзники подібні кроки не підтримають", ‒ сказала вона.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Перехід війни на територію РФ

Нещодавно у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії. Так, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кількість ударів безпілотників по території країни-агресора буде лише збільшуватися. Він також підкреслив, що недавні атаки БПЛА на об'єкти в РФ показали, що війна поступово переміщається в бік Росії.

Зауважимо, що за даними британської розвідки, удари дронів по російських об'єктах наносяться з території РФ. На думку британських офіцерів, "волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресор РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба.

До слова, раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в країні-агресорі Росії зовсім скоро може бути спочатку палацовий переворот, а потім громадянська війна, а точніше бунт. Політичний експерт підкреслив, що в Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади при наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою.

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