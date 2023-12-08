УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

Альона Вороніна
8 грудня 2023, 20:33
Війна може перейти у нову фазу, коли Україні доведеться перейти в оборону. У такому разі новий український контрнаступ буде можливим лише у 2025-му.
Украинские военные, российские военные
Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Ситуація на фронті загострюється. Країна-агресорка Росія збільшує тиск на Україну і не демонструє жодних ознак того, що вона готова відмовитися від своєї первісної військової мети – захоплення України.

На тлі просування російських окупантів Україна може бути змушена перейти до оборони. За таких умов наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року, йдеться у матеріалі повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що Україна опинилася у "вкрай складній геополітичній ситуації". Зокрема, на нинішнє становище української сторони вплинули кілька негативних чинників:

відео дня
  • не зовсім вдалий літній контрнаступ,
  • ризик зупинки надання допомоги від США через чвари в Конгресі,
  • нездатність ЄС спільними зусиллями забезпечити достатньо військову підтримку України,
  • досить помітний перехід економіки РФ на військові рейки.

Журналісти звернули увагу, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво оборонних укріплень уздовж фронту. Автори публікації висловили думку, що така заява українського президента може вказувати на те, що війна переходить у нову фазу. Так, якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові дотримувалися тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.

Якщо західні союзники продовжать надавати Україні допомогу, то, на думку західних стратегів, наступний рік може стати роком відновлення української армії, і це найкращий сценарій. Також можливий інший варіант – що РФ може втратити багато сил у спробах зламати українську оборону.

Журналісти видання дійшли висновку, що якщо у 2024 році Україна стійко протримається, то вона зможе піти у наступний контрнаступ лише навесні 2025 року.

Війна в Україні

Раніше начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив про нове рішення Путіна. За словами Романенка, росіяни незважаючи на важкі погодні умови, планують захопити Луганську та Донецьку області в межах адміністративних кордонів до кінця поточного року. Таку мету визначив російський диктатор Володимир Путін.

У Foreign Policy раніше зазначали, що Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарії 3 етапи. У виданні зазначають, що Україна перейшла на новий етап війни і Заходу слід надати більш рішучу військову підтримку. Країни-партнери повинні зосередитися на наближенні перемоги Києва і допомогти країні повернути окупований Крим. Успіх кампанії повинні забезпечити ізоляція півострова, удари по військових об'єктах ворог та ураження важливих об'єктів на території самої РФ.

Нагадаємо, заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер назвав план США на 2024 рік. Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести перемовини із Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

20:33 Україна
Шантаж Орбана спрацював: Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро

Шантаж Орбана спрацював: Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро

20:21 Політика
Засипле снігом і заллє дощами: де в Україні буде сильна слизота

Засипле снігом і заллє дощами: де в Україні буде сильна слизота

19:38 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:33

Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

20:21

Шантаж Орбана спрацював: Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро

19:58

Скільки ракет Росія може запустити за одну атаку по Україні: відповідь авіаексперта

19:51

Як зберегти свою пенсію: у ПФУ розкрили деталі про продовження виплат

19:38

Засипле снігом і заллє дощами: де в Україні буде сильна слизота

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - ЗолотарьовРосія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов
19:21

Україна не зможе швидко отримати гроші від активів Росії в ЄС – Reuters

19:12

Обмерзає оптика та акумулятори: військовий розповів про важку зиму на фронті

19:10

А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?Погляд

19:03

"Символ опору": розвідка Британії визначила, для чого окупанти обстрілюють острів Зміїний

Реклама
18:50

"У мене зараз грошей немає": Повалій зарюмсала перед російськими пропагандистами

18:08

Росіяни перейшли від дронів до ракет: до чого готуватися українцям

18:05

"Ворог тисне": окупанти зазнають колосальних втрат у "м'ясних штурмах" - Барабаш

18:05

Що робити якщо телевізор ламається і не показує: ці відомості приголомшать

18:00

Розумний, начитаний, та є одне але: Юрій Ткач розповів, як ставиться до Володимира ДантесаВідео

17:33

Заливає водою через великі тріщини: у Києві існує реальний ризик обвалу в метро

17:21

ЗСУ змінюють тактику: Коваленко розповів, що чекає на Україну на початку 2024 року

17:19

Ви викинете лопату для снігу: чим посипати замети у дворі, щоб вони розтанули на очах

17:10

3 хвилини ранкової зарядки: найпростіший комплекс вправ для початку дняВідео

17:05

Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарія 3 етапи - Foreign Policy

16:32

РФ намагається скопіювати українські морські дрони: у ГУР заявили про новий план Кремля

Реклама
16:28

Путін готує масштабну мобілізацію: Ступак розкрив, коли вона відбудеться

16:27

Боєприпаси і багато чого іншого: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги

16:20

1+1 і Paramount запускають Nick Jr. і Nicktoons з українськомовним контентом

16:12

Дівчина поділилась простим лайфхаком, після якого багажник вашої машини відкриватиметься сам

16:12

"У мене 37 бойових виходів": актори "Вечірнього Кварталу" з’явились у образах Фаріон, Тищенка та Арестовича

16:01

Як наряджати ялинку в рік дракона: кращі способи залучити в будинок щастя

16:01

Путініста Депардьє звинуватили у зґвалтуванні актриси

15:57

В люди майже не виходить: з ким найбільше часу проводить Путін

15:30

Захистить від хвороб і зміцнить здоров'я: що потрібно зробити 9 грудня - прикмети

15:26

У ГУР анонсували нові рейди до Криму і назвали цілі

15:22

Українців чекає посилення мобілізації в 2024 році- Золотарьов

15:20

Мити і терти не доведеться: як відчистити столові прилади за допомогою води і фольги, швидкий спосіб

15:15

Це може призвести до бідності: що не можна готувати на Новий рік 2024Відео

15:02

Незаперечна допомога ЗСУ: партизани "злили" місце дислокації окупантів

14:58

Церковне свято 9 грудня: що не можна робити в день зачаття Святої Анни

14:54

Реальні красені: в мережі показали рослих синів Брітні Спірс

14:46

Українська актриса зізналася, що є родичкою Тіни КарольВідео

14:41

"Променергообладнання": протипожежної техніки для потреб України забагато не буває актуально

14:20

Де буде +11 градусів, а де -14: погода в Україні здивує різким перепадом температур

14:15

ЗСУ отримали понад 250 авто за сприяння фонду Favbet Foundation

Реклама
14:10

РФ силою вгризлася в Авдіївку: у ЗСУ розкрили два "завдання" ворогові від Путіна

13:48

У нареченого скандальної блогерки Верби є дитина і СІЗО за плечима

13:37

У Росії проведуть вибори за новими правилами: що придумав диктатор

13:16

Місячний календар 9 грудня 2023: дуже небезпечний день для роботи може спричинити серйозні наслідки

13:04

"Може бути початком масових пусків": Коваленко – про мету ранкового ракетного удару РФ

13:03

Росія зібрала 120 тисяч солдатів: генерал попередив про нове рішення Путіна

12:59

Принц Гаррі поскаржився на те, що їх змусили покинути Великбританію

12:55

В Україні розпочав роботу Інститут розвитку блокчейн технологій

12:55

Споживання електрики в Україні б'є рекорди, підключена аварійна допомога

12:36

Готуються до важливої дати: експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти