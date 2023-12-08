Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

Війна може перейти у нову фазу, коли Україні доведеться перейти в оборону. У такому разі новий український контрнаступ буде можливим лише у 2025-му.

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Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Ситуація на фронті загострюється. Країна-агресорка Росія збільшує тиск на Україну і не демонструє жодних ознак того, що вона готова відмовитися від своєї первісної військової мети – захоплення України.

На тлі просування російських окупантів Україна може бути змушена перейти до оборони. За таких умов наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року, йдеться у матеріалі повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що Україна опинилася у "вкрай складній геополітичній ситуації". Зокрема, на нинішнє становище української сторони вплинули кілька негативних чинників:

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не зовсім вдалий літній контрнаступ,

ризик зупинки надання допомоги від США через чвари в Конгресі,

нездатність ЄС спільними зусиллями забезпечити достатньо військову підтримку України,

досить помітний перехід економіки РФ на військові рейки.

Журналісти звернули увагу, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво оборонних укріплень уздовж фронту. Автори публікації висловили думку, що така заява українського президента може вказувати на те, що війна переходить у нову фазу. Так, якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові дотримувалися тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.

Якщо західні союзники продовжать надавати Україні допомогу, то, на думку західних стратегів, наступний рік може стати роком відновлення української армії, і це найкращий сценарій. Також можливий інший варіант – що РФ може втратити багато сил у спробах зламати українську оборону.

Журналісти видання дійшли висновку, що якщо у 2024 році Україна стійко протримається, то вона зможе піти у наступний контрнаступ лише навесні 2025 року.

Війна в Україні

Раніше начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив про нове рішення Путіна. За словами Романенка, росіяни незважаючи на важкі погодні умови, планують захопити Луганську та Донецьку області в межах адміністративних кордонів до кінця поточного року. Таку мету визначив російський диктатор Володимир Путін.

У Foreign Policy раніше зазначали, що Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарії 3 етапи. У виданні зазначають, що Україна перейшла на новий етап війни і Заходу слід надати більш рішучу військову підтримку. Країни-партнери повинні зосередитися на наближенні перемоги Києва і допомогти країні повернути окупований Крим. Успіх кампанії повинні забезпечити ізоляція півострова, удари по військових об'єктах ворог та ураження важливих об'єктів на території самої РФ.

Нагадаємо, заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер назвав план США на 2024 рік. Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести перемовини із Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

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