Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

Юлія Закрепа
17 січня 2025, 22:59
140
Аналітики повідомили про спроби ворога взяти населений пункт у кільце на Времівському напрямку.
ВСУ, армия РФ
Яка ситуація на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Владимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези DeepState:

  • Окупанти хочуть захопити Велику Новосілку
  • РФ намагається перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти стрімко просуваються до кордону із Дніпропетровською областю. За останні дні вони окупували Нескучне і майже зайняли Времівку.

Згідно із інформацією DeepState відомо, що над Великою Новосілкою, останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку, нависла загроза оточення українських військових.

відео дня

Також аналітики повідомили про спроби ворога взяти цей населений пункт у кільце. Дії окупантів все більше свідчать про те, що вони хочуть захопити Велику Новосілку, при цьому не ув'язуючись в бої у забудові.

Експерти прогнозують, що противник буде надалі намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення
Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

У DeepState також нагадали, що окупанти за останні три дні захопили Нескучне і проводять дозачистку Времівки.

Аналітики дивуються, що ще на середину дня 15 січня була інформація про те, що Сили Оборони чинять опір у Нескучному, однак ближче до ночі росіяни вже були у центрі Времівки.

"Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими - нам поки що невідомо", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області. Сили оборони України успішно уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Зазначається, що атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях" на Покровському напрямку. За словами офіцера ЗСУ, противник активно використовує погодні умови, щоб під покровом туману або вночі пересуватися та накопичуватися. Але Сили оборони виявляють ворога і намагаються на дальніх підступах знищити.

Українські військові хитро перемололи ворога на важливому напрямку. Сергій Цехоцький повідомив, що приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає російська армія на Покровському напрямку. Також противник не може прорвати оборону через справну роботу українських підрозділів, включно з піхотою і пілотами БпЛА.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

23:50Світ
Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

23:18Світ
РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

22:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Останні новини

00:15

Експерти попередили всіх, хто зберігає молоко в дверцятах холодильника - що не так

17 січня, п'ятниця
23:50

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФВідео

23:18

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

22:59

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

22:31

Україна масштабує виробництво дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі Ставки

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
22:29

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

22:03

"Понад 50% міста втрачено": військовий розповів, що відбувається в Торецьку

21:53

Нова хвиля прихованої мобілізації в Росії: що задумав Путін - Згурець

21:37

В адміністрації Байдена "злили" секретну інформацію про допомогу Україні - NYT

Реклама
21:26

Потужна молитва створить справжнє диво: як правильно молитися за воїнів України

21:18

Пособник війни проти України отримає мільярди кубів газу від РФ - Путін

21:07

Фіцо "вже кілька днів" кличе Зеленського на зустріч: прем'єр назвав нову дату

21:02

У США продали особняк з "Один вдома": за скільки купили будинок

20:58

РФ та Іран підписали договір про "стратегічне партнерство": які загрози для України

20:42

"Це було в Радянському Союзі": генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну РосіюВідео

20:18

Трамп готовий до жорстких дій: в США є важелі впливу на Путіна - Шейтельман

19:42

Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

19:37

Замішані військові та блогери: стало відомо, хто побив співака Wellboy

19:34

В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

19:30

Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду РосіїЕксклюзив

Реклама
19:19

У команді Байдена зробили прогноз про плани Трампа щодо України

19:11

Окупанти потрапили у пастку українських десантників на Курахівському напрямку

19:10

Втрати РФ у січні 2025 року поб'ють усі рекорди: що сталосяПогляд

19:05

Холодильник прослужить довгі роки: як швидко його полагодити якщо не морозить

19:04

Що категорично не можна робити 18 січня - суворі прикмети і заборони

18:55

Навіть із Туреччини не возять: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

18:45

Брюс Вілліс уперше вийшов у світ: момент потрапив на відео

18:42

Долар почав різко "падати": яким буде курс валют з 20 січня

18:34

Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

18:30

Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі

18:22

"Я готова до цих стосунків": Ольга Сумська розповіла про свого шанувальника

18:11

Чому не варто ставити молоко в дверцята холодильника: експерт розкрив поширені помилки

18:10

Чому досвідчені водії завжди знімають шапку за кермом: важливий нюанс безпеки

17:53

Союзом з Польщею і Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії

17:47

Як варити яйця щоб не тріскалися: несподівана відповідь просто вражає наповал

17:46

КНДР може не захотіти розширювати допомогу РФ: чому Кім Чен Ин здав назад

17:20

Розрядився акумулятор в мороз: як завести автомобіль - інструкція механіка

17:17

Замість Фіцо "приїхав інший лідер": Зеленський зустрівся з делегацією із Словаччини

17:15

На Київстар ТБ вийшов новий український серіал про медиків

16:37

Уряд пропонує нові зобов'язання для пільговиків щодо сплати комуналки

Реклама
16:29

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях": що відбувається на Покровському напрямку

16:28

Коли в Україні можуть зрости тарифи на світло: у Міненерго дали чітку відповідь

16:18

Трамп уперше за три роки поговорив із Сі Цзіньпіном: деталі

16:15

Таємні інвестиції: США розсекретили важливу інформацію про війну в Україні

16:13

НАТО б'є на сполох: РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року

16:06

У меленій каві можуть бути таргани: наскільки небезпечний напій із комахою

16:04

Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США

16:03

Треба знайти 3 відмінності за 12 секунд: лише люди із "зором орла" зможуть впоратися

15:30

Україна могла виграти війну до 2025 року: яка помилка Байдена завадила цьому

15:16

ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин - ССО

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти