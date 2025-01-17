РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

Аналітики повідомили про спроби ворога взяти населений пункт у кільце на Времівському напрямку.

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Яка ситуація на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Владимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези DeepState:

Окупанти хочуть захопити Велику Новосілку

РФ намагається перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти стрімко просуваються до кордону із Дніпропетровською областю. За останні дні вони окупували Нескучне і майже зайняли Времівку.

Згідно із інформацією DeepState відомо, що над Великою Новосілкою, останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку, нависла загроза оточення українських військових.

відео дня

Також аналітики повідомили про спроби ворога взяти цей населений пункт у кільце. Дії окупантів все більше свідчать про те, що вони хочуть захопити Велику Новосілку, при цьому не ув'язуючись в бої у забудові.

Експерти прогнозують, що противник буде надалі намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

У DeepState також нагадали, що окупанти за останні три дні захопили Нескучне і проводять дозачистку Времівки.

Аналітики дивуються, що ще на середину дня 15 січня була інформація про те, що Сили Оборони чинять опір у Нескучному, однак ближче до ночі росіяни вже були у центрі Времівки.

"Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими - нам поки що невідомо", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області. Сили оборони України успішно уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Зазначається, що атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях" на Покровському напрямку. За словами офіцера ЗСУ, противник активно використовує погодні умови, щоб під покровом туману або вночі пересуватися та накопичуватися. Але Сили оборони виявляють ворога і намагаються на дальніх підступах знищити.

Українські військові хитро перемололи ворога на важливому напрямку. Сергій Цехоцький повідомив, що приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає російська армія на Покровському напрямку. Також противник не може прорвати оборону через справну роботу українських підрозділів, включно з піхотою і пілотами БпЛА.

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