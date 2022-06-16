Потужний вибух було чути в Сумах і половині області: РФ завдала 2 ракетних удари по Сумщині

У Садівській ОТГ Сумського району загинули чотири людини, щонайменше шестеро людей отримали поранення. По Краснопільській громаді били з мінометів.
У ніч на четвер, 16 червня, Росія завдала два ракетних авіаудари по Сумській області. Загинули чотири людини, щонайменше шестеро - поранені.
Як повідомив голова Сумської ОВД Дмитро Живицький в Telegram, перший вибух був такої сили, що його чули в половині Сумського району і в самому обласному центрі.
"Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару. Загинули чотири людини, щонайменше шість поранених", - йдеться в повідомленні.
Живицький обіцяє повідомити інформацію про руйнування пізніше.
Близько п'ятої ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали ще одного ракетного авіаудару. Далі били з мінометів. Всього було 26 "прильотів".
Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда і автомобіль Daewoo Sens.
Інформація про постраждалих і додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.
Як повідомляв Главред, у вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.
Також вранці 14 червня в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.
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