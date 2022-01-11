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На зарплати поліції додатково виділили 1 млрд - Монастирський

11 січня 2022, 15:22

Цього року до держбюджету закладено 2,8 млрд гривень на підвищення зарплат співробітникам системи МВС.

Нацполиция
Зарплати поліцейським / pixabay, УНІАН

В Україні правоохоронці отримають підвищення зарплати з лютого 2022 року.

Як повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці отримають підвищення з 1 лютого.

"Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби", - написав він.

Якщо минулого року доплати поліцейським забезпечували з "ковідного фонду", то тепер зарплати підвищують завдяки спецоперації "Акциз" з виявлення нелегальної реалізації підакцизних товарів.

"Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд гривень", - повідомив міністр.

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Цього року до держбюджету закладено 2,8 млрд гривень на підвищення зарплат співробітникам системи МВС, з них Нацполіції - 1 млрд.

Підвищення зарплат поліцейським

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що уряд виділив гроші на підвищення зарплат поліцейським з цього місяця.

"Першу підвищену зарплату вони отримають вже в кінці січня", - писав він.

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Як повідомляв Главред, Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в прийнятому держбюджеті-2022.

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зарплати поліція підвищення зарплат Денис Монастирський
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