Більше 23 тисяч гривень: в Україні різко зростуть зарплати

Зарплата / УНІАН

В Україні хочуть значно підвищити заробітну плату поліцейським. У Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроект.

Йдеться про законопроект Про внесення змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Законопроект внесли в Раду 6 січня 2022 року.

Що чекає поліцейських

Він передбачає, що посадовий оклад працівників поліції повинен становити не менше 10-ти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року.

Як свідчить інформація з проекту Закону, поліцейським повинні виплачуватися щомісячні надбавки за вислугу років залежно від стажу служби в поліції:

Реклама

від одного до двох років - 5%;

від двох до чотирьох років - 10%;

від чотирьох до семи років -15%;

від семи до десяти років - 20%;

від 10 до 13 років - 25%;

від 13 до 16 років - 30%;

від 16 до 19 років - 35%;

від 19 до 20 років - 40%;

від 20 до 25 років - 45%;

понад 25 років - 50% посадового окладу.

Затверджувати порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським повинен уряд.

Відтак, у разі прийняття законопроекту, обсяг заробітної плати поліцейських сягне щонайменше 23 930 гривень.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в прийнятому держбюджеті-2022.

Востаннє прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року, тому 1 січня 2022 року він залишиться без змін і в розрахунку на одну людину на місяць складе 2393 гривні.

У той же час, найближче зростання передбачено влітку. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2508 гривень. А з 1 грудня - до 2589 гривень.

Читайте також: