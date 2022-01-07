Більше 23 тисяч гривень: в Україні різко зростуть зарплати

Поліцейським повинні виплачуватися щомісячні надбавки за вислугу років.
В Україні хочуть значно підвищити заробітну плату поліцейським. У Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроект.
Йдеться про законопроект Про внесення змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.
Законопроект внесли в Раду 6 січня 2022 року.
Що чекає поліцейських
Він передбачає, що посадовий оклад працівників поліції повинен становити не менше 10-ти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року.
Як свідчить інформація з проекту Закону, поліцейським повинні виплачуватися щомісячні надбавки за вислугу років залежно від стажу служби в поліції:
- від одного до двох років - 5%;
- від двох до чотирьох років - 10%;
- від чотирьох до семи років -15%;
- від семи до десяти років - 20%;
- від 10 до 13 років - 25%;
- від 13 до 16 років - 30%;
- від 16 до 19 років - 35%;
- від 19 до 20 років - 40%;
- від 20 до 25 років - 45%;
- понад 25 років - 50% посадового окладу.
Затверджувати порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським повинен уряд.
Відтак, у разі прийняття законопроекту, обсяг заробітної плати поліцейських сягне щонайменше 23 930 гривень.
Як повідомляв Главред, Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в прийнятому держбюджеті-2022.
Востаннє прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року, тому 1 січня 2022 року він залишиться без змін і в розрахунку на одну людину на місяць складе 2393 гривні.
У той же час, найближче зростання передбачено влітку. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2508 гривень. А з 1 грудня - до 2589 гривень.
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