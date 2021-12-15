"Середня зарплата - до 15,7 тисяч гривень": у Кабміні розповіли, коли українцям чекати "дива"

У Кабміні розповіли, коли українцям чекати "дива" / УНІАН

З 1 січня майбутнього року в Україні не зміниться показник мінімальної місячної заробітної плати. Підвищення на 200 гривень заплановано лише з 1 жовтня. Відповідні показники були зафіксовані в Державному бюджеті на 2022-й, який Рада прийняла 2 грудня, повідомляє ТСН.

Цікаво, що мінімальна погодинна зарплата зросте вже з 1 січня — але всього лише на 14 копійок.

При цьому в Кабміні розписали динаміку підвищення мінімальної зарплати в місячному розмірі в 2021 і 2022 роках:

з 1 січня 2021 року — 6 000 гривень;

з 1 грудня 2021 року — 6 500 гривень;

з 1 січня 2022 року — 6 500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року — 6 700 гривень.

Також, кажуть чиновники, неухильно повинна буде підвищуватися і мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 і 2022 роках:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

з 1 січня 2022 року — 39,26 гривні;

з 1 жовтня 2022 року — 40,46 гривні.

До слова, в Мінекономіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні в майбутньому році може скласти близько 15 778 гривень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня в Україні зросли заробітні плати вчителів. Надбавка в окладах вийшла на 8,4%. Зокрема, зарплата педагога першої категорії збільшиться на 872 гривні. Директора закладу - на 1,3 тисячі гривень. Учитель вищої категорії отримає на 1061 гривню більше, в той час як зарплата педагога без досвіду роботи зросте на 753 гривні.

Засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян розповів про те, що зарплати в Україні в 2022 році зростатимуть нерівномірно, а частина окладів "з'їсть" інфляція. Підвищення зарплат очікує представників IT-сфери та робітничих професій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що до кінця 2022 року середня зарплата в Україні повинна скласти 17 500 гривень. За його словами, уряд має намір працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальній.

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