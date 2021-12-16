Прожитковий мінімум 2022: коли чекати підвищення

Прожитковий мінімум зросте влітку / familyshare.com

Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в прийнятому держбюджеті-2022.

Востаннє прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року, тому 1 січня 2022 року він залишиться без змін і в розрахунку на одну людину на місяць складе 2393 гривні.

У той же час, найближче зростання передбачено влітку. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2508 гривень. А з 1 грудня - до 2589 гривень.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років: з 1 січня 2022 року — 2100 гривень; з 1 липня 2022 року — 2201 Гривня; з 1 грудня 2022 року — 2272 гривні.

Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року — 2618 гривень; з 1 липня 2022 року — 2744 гривні; з 1 грудня 2022 року — 2833 гривні.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2022 року — 2481 Гривня; з 1 липня 2022 року — 2600 гривень; з 1 грудня 2022 року — 2684 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року — 1934 гривні; з 1 липня 2022 року — 2027 гривень; з 1 грудня 2022 року — 2093 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, застосовуваний для визначення базового розміру посадового окладу судді:з 1 січня 2022 року — 2102 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, застосовуваний для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня 2022 року — 2102 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, застосовуваний для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури:з 1 січня 2022 року — 1600 гривень.

Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформив субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися. Така ситуація найчастіше виникає в разі, коли субсидіант змінив місце роботи і у нього істотно зросла заробітна плата.

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