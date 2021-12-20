У грудні 2021 середня зарплата в Україні злетить на 15%

У грудні середня зарплата в Україні зросте приблизно на 15% / ua.depositphotos.com

У грудні 2021 середня зарплата українців істотно зросте. Це стосується як працівників державної, так і приватних сфер. Водночас вже в січні ситуація кардинально зміниться.

Як кажуть експерти, різниця в грудневих і січневих виплатах пояснюється тим, що останній місяць року в Україні існує практика виплат премій або так званої 13-ї зарплати перед новорічними святами, пише Obozrevаtel.

Дані за листопад Держстат ще не опублікував, але в жовтні в середньому українці отримували 14 045 грн. Як прогнозує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, у грудні середня зарплата, як зазвичай, зросте приблизно на 15%.

Хоча багато співробітників і державної, і бюджетної сфер отримають істотну надбавку в грудні, вони не дуже її відчують.

"Якщо людині додали якихось 500 грн, вона не понесе це в банк. Люди все це несуть на ринок, всі ці доплати забираються у людей через ажіотажний попит і через ціни. Той, хто добре заробляє, й надалі матиме хороший дохід, а соціально незахищені верстви населення залишаються бідними", - зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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У січні, в порівнянні з груднем, спостерігається різке падіння середньої зарплати. Але експерти закликають не порівнювати ці місяці. Щоби простежити динаміку, радять порівняти, наприклад, січень одного року до січня минулого. Поки даних для порівняння по січню 2022-го у нас немає. Але, як стверджує Пендзин, цього року зарплати однозначно зросли, порівняно з минулим роком.

"Номінальна зарплата зросла відсотків на 18, реальна - відсотків на 8-9", - каже експерт.

читайте також200 роботодавців відмовили в роботі: у Києві тестувальниця ПЗ постраждала через вікПриблизно таке зростання ми зможемо простежити вже в лютому, коли будуть січневі показники.

При цьому дивлячись на показники середньої зарплати за грудень, деякі політики та експерти дещо спекулюють і роблять висновки про різке зростання зарплат. Але переоцінювати показники не варто, оскільки груднева зарплата включає в себе багато сторонніх факторів, які не мають спільного з реальною тенденцією до зростання доходів. Зарплата за підсумком 2021-го дійсно виросте, але не настільки, як може здатися в грудні.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в ухваленому Держбюджеті-2022.

Востаннє прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року, тому 1 січня 2022 року він залишиться без змін і в розрахунку на одну людину на місяць складе 2393 гривні.

Водночас найближче зростання передбачено влітку. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2508 гривень. А з 1 грудня - до 2589 гривень.

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