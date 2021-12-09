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Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

9 грудня 2021, 16:00

Дівчина намагалася заступитися за свою свекруху.

швидка, медики
Постраждалу відвезла "швидка" / УНІАН

У Чигирині Черкаської області дівчина потрапила до лікарні після візиту до місцевої бізнеследі.

Вона намагалася забрати зарплату свекрухи у місцевої підприємниці. Однак та потрапила їй в голову вазою.

Як повідомляє "ПроВсе", інцидент стався 7 грудня, коли 27-річна невістка разом зі свекрухою прийшла в кафе, де та працювала, за заробленими грошима. Жінці були винні 7 тисяч гривень.

Однак з кафе дівчину з травмою голови вже забирала швидка.

"Вона звільнила мою свекруху. Наступного дня ми пішли до неї за виплатою. Я залишилася чекати за дверима кабінету. Чула, як власниця свекрухи принижувала і кричала на неї. Не витримала і зайшла. Почала все знімати на телефон. Попередила, що покажу на весь Чигирин, як віддають людям зарплату. Після цього власниця почала кидатися канцелярією і вдарила мене вазою в голову", - розповіла постраждала.

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За її словами, жінка тягала її за волосся, а вона захищалася.

Власниця кафе пояснила свій вчинок тим, що не стрималася через провокацію, але вже пошкодувала про те, що трапилося.

Також бізнеследі розповіла, що свекруха постраждалої працювала у неї кухарем, але "через любов до алкоголю зірвала 2 замовлення". У зв'язку з цим та її і звільнила.

"Вони прийшли вимагати гроші. Ця дівчина почала знімати відео і почала провокувати. Я не думала, що це все переросте в конфлікт. Я теж постраждала. Хотіла викликати охорону. У мене вибили телефон з рук. Коли нахилилася підняти, отримала удар", - додала власниця кафе.

Про те, що трапилося потерпіла повідомила копам і написала відповідну заяву.

"Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між керівницею та 27-річною працівницею. Під час сварки в кабінеті 60-річна жінка не стримала своїх емоцій, взяла зі столу вазу і вдарила нею свою опонентку. Молоду жінку з травмами голови госпіталізували до Чигиринської лікарні. Згодом і сама керівниця звернулася до лікарів. За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 121", - прокоментували в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.

Також напередодні у Харкові мати задушила свого дворічного сина і викинулася з вікна. Однак вона вижила і потрапила в реанімацію. Медики кажуть, що життю жінки нічого не загрожує.

У той же час, рішення задушити сина поясом від халата вона пояснила тим, що боялася його залишити одного, так як нібито у неї діагностували невиліковну хворобу.

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