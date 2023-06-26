'Велике горе': російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

Через падіння уламків російської ракети в Солом'янському районі Києва загинуло подружжя - Юлія Петра та Данило Кириленко. Їхні тіла ідентифікували вчора, 25 червня.
"В їх квартиру потрапила частина ракети. Сьогодні їх тіла були ідентифіковані. Прощання відбудеться у вівторок, місце і час ми повідомимо трохи пізніше. Цей місяць став чорним для нашої сім'ї, це велике горе. Проте згадуємо їх з любов'ю та пошаною. Співчуття родині та друзям", - повідомили на сторінці клубу історичної реконструкції "Рарог" у Facebook.
"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", - написала на своїй сторінці у Facebook Kris Dziuba.
На сторінці клубу історичної реконструкції повідомили, що прощання відбудеться у вівторок. Місце і час повідомлять згодом.
Ракетна атака на Україну
Росія атакувала Одесу. У ніч на 26 червня після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування РФ крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.
24 червня РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро. У Солом'янському районі столиці уламки збитої ракети впали на 25-поверховий житловий будинок. Спалахнула пожежа, загинули люди. Також є постраждалі.
Під час тривоги вночі у Хмельницькому пролунали вибухи. У ніч на 23 червня під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювало ППО. РФ намагалась поцілити у військовий аеродром.
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