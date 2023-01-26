Україна не воюватиме на території Росії: Зеленський назвав чітку позицію Києва

Війна агресора Росії проти України закінчиться, коли російські окупанти підуть з території нашої країни, сказав президент Володимир Зеленський.

Україна не зацікавлена у війні в Росії - Зеленський / Офіс президента, 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Україна не планує вести війну на території країни-окупанта Росії. Треба берегти людей. Російські окупанти повинні залишити територію української держави, і тоді закінчиться війна. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що війна, в першу чергу, це втрата людей. Збереження життя є головним пріоритетом. Тому Україні не потрібна війна на території РФ.

За словами президента, бойові дії закінчаться після того, як російські окупаційні війська підуть з території України.

"Війна, де б вона не була, - це втрата людей. Для мене люди - це пріоритет номер один. Тому я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше залишили нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони залишать нашу територію, війна припиниться. От і все", - пояснив глава держави.

Він уточнив, що Україна не воює в РФ, тому що для Києва немає в цьому інтересу.

"Нас це просто не цікавить", - підкреслив Володимир Зеленський.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що Україні буде вкрай складно вибити окупантів РФ зі своєї території в 2023 році, підкреслив, що у Києва є можливості завершити війну в поточному році і звільнити свої землі. Прогноз ГУР щодо термінів війни залишається незмінним.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг вважає весну головним і переломним моментом у війні РФ проти України. Окупанти посиляться мобілізованими, а армії України потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні та сході для відбиття атак російських загарбників на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ можуть випередити російських окупантів і піти в контрнаступ орієнтовно в березні. Такий сценарій буде можливим, якщо агресору РФ не вдасться зібрати сили, а в України буде резерв.

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Загроза наступу Росії: