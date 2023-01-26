"Це не допоможе їм": Данілов пояснив, чому ППО не врятує Путіна і його оточення

Як каже секретар РНБО Олексій Данілов, військова допомога, яку ЗСУ надають партнери із Заходу, допоможе долати російське ППО.

Данілов пояснив, чому ППО не врятує Путіна і його оточення / Колаж фото УНІАН

У країні-агресорі, Росії, в першу чергу розгортають системи протиповітряної оборони в тих місцях, де буває або які може відвідати кремлівський диктатор Володимир Путін. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Не знаю, скільки вони задіяли цього металевого мотлоху, але повірте: це не допоможе їм. Та допомога, яку нам надають партнери, буде проходити цю оборону, і загроз для них буде все більше і більше", — зазначив він.

Кілька днів тому, 19 січня, в ЗМІ почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та інших висотних майданчиках в Москві.

Також комплекс ППО помітили в Москві недалеко від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

За даними ЗМІ, установки ЗРПК Панцир-С1, які були помічені на будівлях в центрі Москви, повинні особисто захищати особисто диктатора і його близьких.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже в березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресор РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Однак не можна виключати варіанту, що російські окупанти в будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може істотно змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

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