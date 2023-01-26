Абрамси закриють "брестські ворота": навесні Польща отримає перші американські танки

Танки Abrams для польської армії "представляють велику силу", сказав Маріуш Блащак.

Впродовж 2023 року очікується поставка 58 танків Abrams до Польщі / Фото Вікіпедія

Навесні 2023 року Польща отримає перші з 250 замовлених у США танків Abrams. Упродовж цього року очікується поставка 58 танків Abrams. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, "Абрамси" для польської армії "представляють велику силу", повідомляє Polsat News.

"Завданням цих танків буде закриття "брестських воріт". Створити такий бар'єр, який був би непрохідним, якби агресор вирішив напасти на Польщу", - заявив Блащак.

Він також оцінив якість танків. На думку Блащака, Abrams набагато кращі за танки Leopard, але обидві бойові машини явно перевершують російські танки.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

За словами координатора Білого дому зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, німецькі танки Leopard 2 опиняться на території України швидше, ніж американські Abrams. Втім, конкретні дати поки що невідомі.

Репортер Foreign Policy в Пентагоні Джек Детч повідомляв, що Україна в рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів крім танків Abrams отримає снаряди 120 мм, 8 тактичних машин, машини підтримки, а також засоби для реалізації технічного обслуговування.

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