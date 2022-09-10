На Півдні ЗСУ за добу знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога

У п'ятницю, 9 вересня, українська авіація завдала сім ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань.
Українська авіація та артилерія за добу 9 вересня завдавала потужних ударів по ворогу на Півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь, українська авіація завдала 7 ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння і техніки, понтонній переправі та по мостах.
В ОК Південь зазначають, що, за підтвердженими результатами, армія РФ скоротилася на:
- 75 солдатів;
- 9 танків Т-72;
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
"У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.
Як повідомляв Главред, захисники України на південному напрямку за добу, 8 вересня, знищили 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу ворога - у Новій Каховці.
Днем раніше Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.
Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
Інші новини:
- Нищівні удари HIMARS: ЗСУ знищили понад 400 цілей РФ - генерал США
- Армія України точним ударом знищила РЕБ Москва-1 за 57 мільйонів доларів
- ЗСУ вдарили по мосту в Новій Каховці та переправі РФ: окупантів знищили разом з технікою