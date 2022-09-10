На Півдні ЗСУ за добу знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога

ЗСУ потужно б'ють по російських окупантах на Півдні / Фото УНІАН

Українська авіація та артилерія за добу 9 вересня завдавала потужних ударів по ворогу на Півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь, українська авіація завдала 7 ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння і техніки, понтонній переправі та по мостах.

В ОК Південь зазначають, що, за підтвердженими результатами, армія РФ скоротилася на:

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75 солдатів;

9 танків Т-72;

2 гаубиці "Мста-Б";

8 одиниць авто-бронетехніки.

"У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.

Як повідомляв Главред, захисники України на південному напрямку за добу, 8 вересня, знищили 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу ворога - у Новій Каховці.

Днем раніше Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.

Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

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