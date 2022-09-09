ЗСУ на Півдні завдали 265 точних ударів: знищено два склади, поромна переправа і три Урагани ворога

ЗСУ продовжують потужно бити по російських окупантах на Півдні / Фото УНІАН

Захисники України на південному напрямку за добу, 8 вересня, знищили 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу ворога - у Новій Каховці.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація завдала шість, а ракетно-артилерійські підрозділи - 265 точних уражень.

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"Мости знаходяться під щільним вогневим контролем без можливості ремонту і використання", - підкреслили в ОК Південь.

Втрати РФ становлять:

59 солдатів;

3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них;

2 самохідних знаряддя артилерії "Піон";

самохідна гаубиця "Мста-з";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць автобронетехніки.

"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.

Нагадаємо, 7 вересня на південному напрямку Збройні Сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Як повідомляв Главред, днем раніше Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.

Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

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