ЗСУ на Півдні завдали 265 точних ударів: знищено два склади, поромна переправа і три Урагани ворога

Склади боєприпасів окупантів знищені в Бериславському районі, поромна переправа - в Новій Каховці. У лавах армії РФ не дорахувалися 59 солдатів.
Захисники України на південному напрямку за добу, 8 вересня, знищили 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу ворога - у Новій Каховці.
Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація завдала шість, а ракетно-артилерійські підрозділи - 265 точних уражень.
"Мости знаходяться під щільним вогневим контролем без можливості ремонту і використання", - підкреслили в ОК Південь.
Втрати РФ становлять:
- 59 солдатів;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них;
- 2 самохідних знаряддя артилерії "Піон";
- самохідна гаубиця "Мста-з";
- 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
- танк Т-72;
- 6 одиниць автобронетехніки.
"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.
Нагадаємо, 7 вересня на південному напрямку Збройні Сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.
Як повідомляв Главред, днем раніше Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.
Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
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