ЗСУ вдарили по мосту в Новій Каховці та переправі РФ: окупантів знищили разом з технікою

На півдні ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів / Фото УНІАН

Авіація Сил оборони завдала два удари по ворожих позиціях, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування Південь.

В результаті бойової роботи знищено 11 окупантів, 2 танки Т-80 і 2 самохідні гармати 203 калібру "Піон", йдеться в повідомленні в Facebook.

"Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили і бойової техніки, Понтонна переправа в районі Дар'ївки і міст в районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, 2 танків Т-80, бойової машини десанту і 2 самохідних гармат 203 калібру", - уточнили в ОК Південь.

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Там додали, що шторм в морі зберігає загрозу мінної небезпеки, "якої не зміг уникнути в тому числі Румунський військовий корабель".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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