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Загинув через місяць після дня народження: за Україну віддав життя 22-річний воїн

Аліна Дембіцька
17 вересня 2023, 22:00
263
Хоробрий та сміливий юнак був оператором взводу механізованого батальйону, він загинув 12 вересня.
захисник
За Україну віддав життя 22-річний воїн / Колаж: Главред, фото: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 22-річний захисник Валентин Кувіта. Свій останній бій воїн прийняв у Пологівському районі Запорізької області. Трагічну звістку повідомили на батьківщині молодого захисника у Шполянській міськраді на Facebook-сторінці.

Зазначається, що хоробрий та сміливий юнак, який родом із села Сигнаївки, був оператором взводу механізованого батальйону. Він поліг у бою 12 вересня у Пологівському районі Запорізької області. 12 серпня Валентину виповнилося лише 22 роки.

"З тяжким сумом у серці схиляємо голови і висловлюємо щирі співчуття матері Воїна, сім'ї, друзям та побратимам, поділяємо тяжке горе непоправної втрати. Жертовність Валентина не забуде громада, а славетне ім'я Героя буде вписано в історії нашої країни", - написала громада.

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Як повідомляв Главред, у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

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