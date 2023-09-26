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За Україну віддав найцінніше – своє життя: у тяжких боях загинув 35-річний захисник

Аліна Дембіцька
26 вересня 2023, 18:48 оновлено 26 вересня, 18:48
Анатолій був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону.
загиблий захисник
У тяжких боях загинув 35-річний захисник / Колаж: Главред, фото: Козельщинська громада

У тяжкій боротьбі з російськими загарбниками наша країна продовжує втрачати своїх найкращих синів. Так, у Запорізькій області загинув воїн Анатолій Хоревко. Про загибель захисника повідомили на Facebook-сторінці Козельщинської громади Полтавської області, звідки він родом.

"Страшні вісті про загибель наших героїв знову і знову линуть з фронту, нагадуючи про ціну нашого спокою", - зазначили у громаді.

Анатолій був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Свій останній бій він прийняв 20 вересня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.

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У громаді наголосили, що Анатолій віддав своє життя як Герой – за рідну країну, рідну землю, за свій дім та свою матір.

"Честь і шана Герою! Слава Україні, Героям її слава! Щирі співчуття рідним та близьким", - сказано у повідомленні.

Як розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Суспільному", воїну було 35 років, у нього залишилися мати та брат.

Раніше Главред розповідав, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.

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