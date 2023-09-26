За Україну віддав найцінніше – своє життя: у тяжких боях загинув 35-річний захисник

У тяжкій боротьбі з російськими загарбниками наша країна продовжує втрачати своїх найкращих синів. Так, у Запорізькій області загинув воїн Анатолій Хоревко. Про загибель захисника повідомили на Facebook-сторінці Козельщинської громади Полтавської області, звідки він родом.
"Страшні вісті про загибель наших героїв знову і знову линуть з фронту, нагадуючи про ціну нашого спокою", - зазначили у громаді.
Анатолій був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Свій останній бій він прийняв 20 вересня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.
У громаді наголосили, що Анатолій віддав своє життя як Герой – за рідну країну, рідну землю, за свій дім та свою матір.
"Честь і шана Герою! Слава Україні, Героям її слава! Щирі співчуття рідним та близьким", - сказано у повідомленні.
Як розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Суспільному", воїну було 35 років, у нього залишилися мати та брат.
Раніше Главред розповідав, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.
Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків.
Більше новин про загиблих захисників:
- Без батька залишилися дочки-двійнята: на війні загинув молодий розвідник-сапер
- Батьки втратили єдиного сина: у тяжких боях за Україну загинув 21-річний воїн
- У боях з окупантами в Україні загинув доброволець із Колумбії