На Сумщині окупанти відмовляються воювати, здаються або біжать до кордону

Сумщина героїчно чинить опір окупантам / Фото Reuters

Впродовж усієї ночі на 2 березня практично по всій Сумській області велися вуличні бої. Найбільші втрати зазнав Тростянець. Там окупанти захопили штаб і почали займатися мародерством.

Окупанти забирають у жителів Тростянця їхні авто, речі, ходять по домівках і грабують місцеві магазини. Одна група пограбувала секондхенд і частково переодяглася в цивільне, щоби виїхати додому, пише Сегодня.

Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати він не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону.

Повідомляється, що ворог деморалізований, особливо після того, як вдалося застосувати два Байрактара. Понад 200 одиниць російської техніки знищили поблизу Ромен та Лебедина.

Також територіальній обороні Сумської області вдалося вибити блокпост противника на трасі Кіпті – Бачівськ. Тепер вона контролюється Сумською теробороною.

Як повідомляв Главред, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький вимагав, щоби на озброєння терроборони області дали високоточну зброю. Адже зараз загони ТРО мають в більшості випадків лише автомати і коктейлі Молотова. Живицький попросив надати Байрактори, щоби їм вдалося розбомбити ворога на території області й він не сунув далі на Київ.

Читайте також: