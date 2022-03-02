Окупанти намагаються заблокувати Київ і Маріуполь - свіжі дані Генштабу на ранок 2 березня

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 06.00 середи, 2 березня. Противник намагається заблокувати столицю України - Київ.
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжі дані про те, що відбувається на фронтах країни станом на 06.00 середи, 2 березня. Сьогодні - сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.
На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного у ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку Києва з метою блокування столиці з північного і північно-західного напрямків.
У Житомирській області перебувають до трьох БТГр зі складу 5-ї загальновійськової армії.
На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, попри втрати в живій силі й техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.
"Загарбники зупинені в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин і Охтирка.
На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію в напрямку Краснограда і частиною сил до 4 БТГр на Ізюм.
"Загарбник зазнав втрат і був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку російський агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
читайте такожСпочатку - тільки над Києвом і Заходом: у США допускають забезпечення безпольотної зони над УкраїноюНа Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка.
Після перегрупування окупанти продовжують пересування в напрямку Херсона і Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Красне поле, Новопетрівка.
У Чорноморській операційній зоні ворог проводить розгортання корабельної групи і продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.
"Противник підступно продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та їхня воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати в усіх напрямках", - додали у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляв Главред, вранці 2 березня в Харкові чути вибухи в районі біля танкового заводу.
Напередодні танкове училище в Харкові піддалося авіаударам. Пожежа триває ще з півночі.
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