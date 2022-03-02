Окупанти намагаються заблокувати Київ і Маріуполь - свіжі дані Генштабу на ранок 2 березня

Україна героїчно чинить опір російським окупантам / Фото Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжі дані про те, що відбувається на фронтах країни станом на 06.00 середи, 2 березня. Сьогодні - сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.

На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного у ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку Києва з метою блокування столиці з північного і північно-західного напрямків.

У Житомирській області перебувають до трьох БТГр зі складу 5-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, попри втрати в живій силі й техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.

"Загарбники зупинені в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин і Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію в напрямку Краснограда і частиною сил до 4 БТГр на Ізюм.

"Загарбник зазнав втрат і був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку російський агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

читайте такожСпочатку - тільки над Києвом і Заходом: у США допускають забезпечення безпольотної зони над УкраїноюНа Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка.

Після перегрупування окупанти продовжують пересування в напрямку Херсона і Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Красне поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог проводить розгортання корабельної групи і продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

"Противник підступно продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та їхня воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати в усіх напрямках", - додали у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв Главред, вранці 2 березня в Харкові чути вибухи в районі біля танкового заводу.

Напередодні танкове училище в Харкові піддалося авіаударам. Пожежа триває ще з півночі.

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