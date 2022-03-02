Російські окупанти захопили Тростянець на Сумщині: людей почали витягувати з будинків

Російські війська захопили Тростянець / Telegram

Російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.

Як повідомляє в Telegram голова Сумської ОДА Дмитро Живицький наводячи слова голови Тростянецької громади Юрія Бови, три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Окупанти знесли танком ворота в Круглий двір і розбили картинну галерею.

Також в місті пошкоджені майже всі ЛЕП, дороги розбиті повністю.

"Росіяни ходять по домівках, дістають людей з підвалів, змушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії", - розповів він.

Відзначається, що противник створив свій штаб, при цьому міська влада продовжує працювати.

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"Постачаємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя!!!"- пише він.

Нагадаємо, напередодні ввечері Живицький емоційно звернувся до ЗСУ, влади і миру. Він попросив бойової техніки і захисту від авіації, так як російські війська окупували область з усіх боків.

Також напередодні у Сумській області пройшов перший обмін полоненими. Одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероробни.

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