Російські окупанти захопили Тростянець на Сумщині: людей почали витягувати з будинків

Війська РФ створили в місті власний штаб. Влада продовжує працювати. Людей забезпечують продуктами.
Російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.
Як повідомляє в Telegram голова Сумської ОДА Дмитро Живицький наводячи слова голови Тростянецької громади Юрія Бови, три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Окупанти знесли танком ворота в Круглий двір і розбили картинну галерею.
Також в місті пошкоджені майже всі ЛЕП, дороги розбиті повністю.
"Росіяни ходять по домівках, дістають людей з підвалів, змушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії", - розповів він.
Відзначається, що противник створив свій штаб, при цьому міська влада продовжує працювати.
"Постачаємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя!!!"- пише він.
Нагадаємо, напередодні ввечері Живицький емоційно звернувся до ЗСУ, влади і миру. Він попросив бойової техніки і захисту від авіації, так як російські війська окупували область з усіх боків.
Також напередодні у Сумській області пройшов перший обмін полоненими. Одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероробни.
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