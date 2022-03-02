Відплата з неба: на Сумщині ударом Байрактара знищено десятки танків, Градів та БТР РФ

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Ввечері, 1 березня, на Сумщині Збройні сили почали застосовувати БПЛА Байрактар для знищення сил російських загарбників.

Вже вдалося знешкодити велику кількість військової техніки, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

За його даними, українські захисники використовуючи Байрактар знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць (з них половина Гради) біля села Пустовійтівка Роменського району.

Поблизу села Бішкинь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР.

Про кількість ліквідованих російських загарбників, які перебували у знищених колонах, даних поки що немає.

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Раніше повідомлялося, що в ході наполегливих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного військового округу РФ.

У Сіверському районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ, зазначається в повідомленні.