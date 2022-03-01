На Сумщині - тисячі одиниць техніки окупантів: голова ОДА вимагає зброї та Байрактарів

/ Reuters

На територію Сумської області зайшло більше десяти тисяч одиниць важкої техніки російських окупантів, заявив голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький.

Як написав він у Telegram, серед техніки - Іскандери, Гради, урагани, Буки, танки і БТРи.

Разом з тим він закликав завдати ударів по скупченнях військ РФ.

"Ми розуміємо: якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу в Сумській області, вони завтра будуть в Києві. Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байракторів, забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину", - пише він.

Він також розповів, що "мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області", але Територіальна оборона тримає сьогодні всі населені пункти".

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"Голими руками і тільки з автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки", – заявив голова ОДА.

Живицький додав, що захисники області потребують тепловізорів, снайперських гвинтівок і патронів, рацій, бронежилетів, касок, гранатометів і протитанкових систем.

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