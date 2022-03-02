У Житомирі через ракетний удар загинули мирні жителі, серед постраждалих є діти

У Житомирі загинуло 2 людей / ДСНС

Внаслідок повітряного удару російськими військами по Житомиру цієї ночі є жертви.

Як повідомляє ДСНС, станом на 07:00 2 березня підтверджена загибель 2-х осіб. Ще 16 отримали травми.

читайте такожУ Харкові після авіаудару горить танковий завод: детонують снарядиЕкстреним службам вдалося врятувати 12 осіб, з яких 6 дітей. Їх дістали з підвалів зруйнованих приватних будинків.

На даний момент аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють 95 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Как известно, 1 марта около 22:16 в результате ракетного удара по базе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады повреждены 10 частных жилых домов. В 3-х из них возник пожар. Также повреждены окна в здании городской больницы.

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