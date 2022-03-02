У Харкові після авіаудару горить танковий завод: детонують снаряди

Загоряння сталося в результаті вибуху, який російські загарбники влаштували минулої ночі.
У Харкові чути вибухи в районі біля танкового заводу.
Зазначається, що там детонують снаряди.
читайте такожУ Куп'янську після розмови з російськими окупантами зник депутатЯк повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram, напередодні танкове училище в Харкові піддалося авіаударам. Пожежа триває ще з півночі. Тепер там вибухають бойові снаряди.
Нагадаємо, цієї ночі з'явилася інформація про те, що у Харкові висадився російський десант. Біля військового шпиталю пройшли бої. Жертв серед українських сил немає.
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Тим не менш, на даний момент, в СБУ і СБ Харкова інформацію про висадку повітряних військ не підтвердили.
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Автор: Уляна Поліщук