У Харкові після авіаудару горить танковий завод: детонують снаряди

У Харкові горить танковий завод / скріншот

У Харкові чути вибухи в районі біля танкового заводу.

Зазначається, що там детонують снаряди.

читайте такожУ Куп'янську після розмови з російськими окупантами зник депутатЯк повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram, напередодні танкове училище в Харкові піддалося авіаударам. Пожежа триває ще з півночі. Тепер там вибухають бойові снаряди.

Нагадаємо, цієї ночі з'явилася інформація про те, що у Харкові висадився російський десант. Біля військового шпиталю пройшли бої. Жертв серед українських сил немає.

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Тим не менш, на даний момент, в СБУ і СБ Харкова інформацію про висадку повітряних військ не підтвердили.

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