Німецький віце-адмірал подав у відставку після скандальної заяви щодо Криму

Німецький чиновник пішов у відставку після слів про Крим

Під тиском преси та громадської думки голова ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах після своїх слів про те, що Україна не поверне Крим, подав у відставку, повідомляє BILD.

"Він спровокував дипломатичну кризу своїми тривіальними заявами про агресивну політику Росії. Тепер йому доведеться зіткнутися з наслідками",- повідомляє видання.

Заяву про відставку Шенбаха вже ухвалили міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн.

Замість нього, за інформацією видання, має бути призначений його наступник - контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який виконує обов'язки заступника командувача ВМС ФРН. У 2016 році він очолив сили операції "Аталанта" як командувача сил - місія служить для захисту постачання гуманітарної допомоги в Сомалі та боротьби з піратством.

Скандал із заявою Шенбаха

Нагадаємо, раніше в Україні обурилися через слова Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією". Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

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"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав голова ВМС Німеччини.

Пізніше командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що його скандальні заяви про Крим і Україну є особистою думкою.

Як підкреслив він у Twitter, його слова не є офіційною позицією держави.

"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шенбах.

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