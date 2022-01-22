"Крим втрачено для України": німецький віцеадмірал виправдався за скандальні слова

Слова про Крим були "явною помилкою", підкреслив Кай-Ахім Шенбах.
Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що його скандальні заяви про Крим і Україну є особистою думкою.
Як підкреслив він у Twitter, його слова не є офіційною позицією держави.
"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шенбах.
Він додав, що " необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не повинен цього робити. Інтерпретувати нічого, це була явна помилка".
Скандал із заявою Шенбаха
Нагадаємо, раніше в Україні обурилися через слова Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією".
Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.
"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав глава ВМС Німеччини.
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