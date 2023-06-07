Українців попередили про необхідність оминати одного продукту на прилавках. А тим часом з обігу намагаються вилучити весь такий товар.

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На прилавки України потрапив продукт із небезпечним для життя хімпрепаратом/ ua.depositphotos.com

В Україні на прилавки потрапила броколі, яка оброблена небезпечним хімічним препаратом хлорпірифосу. Продукт був ввезений з Польщі.

Такий препарат, який виявили на броколі, призначений для знищення комах. При цьому для людини він небезпечний – у разі потрапляння в організм він може призвести до отруєння. Серед симптомів отруєння цією речовиною, зокрема, біль у животі та втрата гостроти зору. Про це повідомляє Головне управління держспоживслужби у Telegram.

У відомстві зазначають, що Україна отримала повідомлення про те, що на її територію потрапив небезпечний продукт через міжнародну систему швидкого реагування. Постачальник – Prosto Frosto Sp. z oo.

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Небезпечний продукт отримало підприємство, яке спеціалізується на оптовому продажі заморожених продуктів – "Здоровий продукт". Тепер ця компанія повинна вилучити з обігу увесь небезпечний товар, який отримала з Польщі.

"Хлорпірифос застосовують як інсектицид (хімпрепарат, призначений для знищення комах) широкого спектру дії. Серед основних симптомів отруєння хлорпірифосом – біль у животі і втрата гостроти зору", – зазначається у повідомленні.

Українці, які помітять такий товар у магазинах, можуть повідомити про це у Головне управління держспоживслужби.

Раніше повідомлялося, що українців попередили про різке подорожчання хліба. В Україні прогнозується суттєве підвищення цін на хліб вже до кінця 2023 року. За прогнозами експертів, в залежності від виду в наступні півроку він додасть в ціні від 1,5 до 3 грн за одиницю.

Також повідомлялося, що в Україні переписали ціни на продукт, який потрібен на кожній кухні. В Україні подешевшала гречана крупа. Тепер в середньому кілограм цієї крупи коштує 51,80 грн (мінус 3,29 грн від квітневої ціни).

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