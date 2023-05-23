В Україні переписали ціни на продукт, який потрібен на кожній кухні

В Україні подешевшала гречана крупа. Про це повідомляє портал "Мінфін".
Тепер в середньому кілограм цієї крупи коштує 51,80 грн (мінус 3,29 грн від квітневої ціни). Згідно з його даними, в окремих мережах супермаркетів гречку продають по (за 1 кг):
- Metro - 44,90 грн;
- Novus - 49,89 грн.
- Auchan - 47,50 грн;
- Varus - 64,9 грн.
Дешевшає гречка вже восьмий місяць. Востаннє вона різко дорожчала у серпні-2022 – до 92,73 грн/кг. далі Ціни лише падали:
- вересень - до 87,94 грн (мінус 4,79 грн);
- жовтень - до 80,78 грн (мінус 7,16 грн);
- листопад - до 76,99 грн (мінус 3,79 грн);
- грудень - до 73,85 грн (мінус 3,14 грн);
- січень-2023 - до 69,4 грн (мінус 4,45 грн);
- лютий - до 66,16 грн (мінус 3,23 грн);
- березень - до 64,43 грн (мінус 1,73 грн).
- квітень - 55,09 грн (мінус 9,34 грн)
- травень - 51,80 грн (мінус 3,29 грн).
Ціни на продукти та напої в Україні
Раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова й ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
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