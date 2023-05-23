УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні переписали ціни на продукт, який потрібен на кожній кухні

Дмитро Відоменко
23 травня 2023, 08:48 оновлено 23 травня, 09:26
65
Дешевшає гречка, відзначають експерти, вже восьмий місяць поспіль. Востаннє вона різко дорожчала у серпні-2022 – до 92,73 грн/кг.
Гречка, ціни
В Україні порівняно з квітнем подешевшала гречка / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні подешевшала гречана крупа. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Тепер в середньому кілограм цієї крупи коштує 51,80 грн (мінус 3,29 грн від квітневої ціни). Згідно з його даними, в окремих мережах супермаркетів гречку продають по (за 1 кг):

  • Metro - 44,90 грн;
  • Novus - 49,89 грн.
  • Auchan - 47,50 грн;
  • Varus - 64,9 грн.

Дешевшає гречка вже восьмий місяць. Востаннє вона різко дорожчала у серпні-2022 – до 92,73 грн/кг. далі Ціни лише падали:

відео дня
  • вересень - до 87,94 грн (мінус 4,79 грн);
  • жовтень - до 80,78 грн (мінус 7,16 грн);
  • листопад - до 76,99 грн (мінус 3,79 грн);
  • грудень - до 73,85 грн (мінус 3,14 грн);
  • січень-2023 - до 69,4 грн (мінус 4,45 грн);
  • лютий - до 66,16 грн (мінус 3,23 грн);
  • березень - до 64,43 грн (мінус 1,73 грн).
  • квітень - 55,09 грн (мінус 9,34 грн)
  • травень - 51,80 грн (мінус 3,29 грн).
Гречка, ціни
Динаміка зміни цін на гречку / Minfin

Ціни на продукти та напої в Україні

Раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова й ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Інші новини:

гречка ціни на продукти
Реклама

Головне за день

"Звільнення" Бєлгородщини продовжується: російські "добровольці" заявили про просування

"Звільнення" Бєлгородщини продовжується: російські "добровольці" заявили про просування

09:40 Світ
Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ – ISW

Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ – ISW

07:57 Україна
У ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну

У ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну

07:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:40

"Звільнення" Бєлгородщини продовжується: російські "добровольці" заявили про просування

09:03

Надягати чужі окуляри не можна: на це є 3 причини

09:01

ЗСУ "демобілізували" танцюриста-окупанта з Магадану

09:00

Що насправді відбувається у Білгородській області?Погляд

08:48

В Україні переписали ціни на продукт, який потрібен на кожній кухніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:40

Врятував багато військових у найгарячіших точках: на фронті загинув відомий львівський медик

08:05

У свої 25 вже був командиром: у боях за Україну загинув молодий військовий з Хмельниччини

07:57

Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ – ISW

07:24

У ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну

Реклама
06:41

"Бавовна" в Бєлгороді: в центрі міста прогримів вибух в будівлі ФСБ і МВСВідео

06:20

Путін знемагає від заздрості: на місці Зеленського мав бути вінПогляд

05:50

Навіщо до чаю додають сіль: рецепти незвичайного напою, який здивує вас своїм смаком

05:45

Гороскоп на сьогодні 23 травня 2023: Тельцям - розлади і розчарування, Терезам - великі зміниВідео

05:15

Як говорити про кохання українською: 5 незвичайних фраз від мовознавця АвраменкаВідео

04:30

Гороскоп на червень 2023 для Левів: радість, любов, виграш і романтичне знайомство

03:45

Шалена головоломка: тільки люди з високим IQ помітять дивну помилку на зображенні вітальні

03:20

Здивуйте всіх: дуже смачні трубочки з крабових паличок - рецепт за 100 гривеньВідео

03:10

"Путін обпудився від злоби": Олексія Паніна оголосили в розшук в РФ - реакція актора

02:40

Чи можна їсти шкварки: багато хто здивується, дізнавшись несподівану відповідь

02:20

"Пішов добровольцем": на війні загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський

Реклама
00:51

Грошей буде неміряно: що потрібно покласти в гаманець 23 травня, прикмети і що не можна робитиВідео

00:17

"Росіяни звільняють РФ": Жданов заявив, що у країні-агресорці розпочалася громадянська війнаВідео

22 травня, понеділок
23:58

Справжня райська насолода: як зробити так, щоб у будинку запанував божественний аромат

23:30

Чому не можна приводити приклад та задавати питання: мовознавець розповів про типову помилкуВідео

23:10

Які сукні будуть в моді влітку 2023: 5 варіантів казкової краси на кожен день

23:04

"Україна має право": у США вперше відреагували на події в Бєлгородській областіВідео

22:51

Захрип і втратив голос: у Петросяна серйозні проблеми зі здоров'ямВідео

22:43

Футболіст Олександр Зінченко та журналістка Влада Седан вдруге стануть батькамиВідео

22:31

Америка передасть Україні винищувачі F-16 найближчими місяцями - Держдеп СШАВідео

22:18

"Помиратимуть там до останнього": Жданов заявив, що "вагнерівці" не зможуть вийти з БахмутаВідео

22:12

"Звільнення" БНР: Євген Клопотенко підшукує в Бєлгороді площу під ресторанВідео

22:01

ЗСУ візьмуть Бахмут у напівоточення і розстрілюватимуть російські частини, як у тирі - СвітанВідео

21:39

Що не можна одягати 24 травня, щоб весь рік проблем не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

20:35

Україну заллє дощами: синоптики попередили про сильний шторм і грозуВідео

20:17

Вперше за довгий час: Ольга Фреймут засвітила молодших дітей

20:12

"Анонсувати є що": у ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під БахмутомВідео

19:48

"За можливості атакуємо": ЗСУ просунулися під Бахмутом, ПВК Вагнер майже знищено - ЧереватийВідео

19:48

Нам випав унікальний шансПогляд

19:47

Паніка настала: Росія терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів у Білгородській областіВідео

19:14

"Буде там до останнього": Злата Огневич показала рідкісне фото батька, який зараз на фронті

Реклама
19:09

Землю накриває 5-бальна магнітна буря: названі небезпечні для здоров'я датиВідео

18:53

Арестовича застукали на пляжі в Ізраїлі - ЗМІВідео

18:47

Смута на Білгородщині відкрила сезон цікавих подій у РосіїПогляд

18:25

Йому було всього 23 роки: під Бахмутом загинув молодий чемпіон України з легкоатлетики

18:19

Лорак закликала допомагати "російським" дітям, які постраждали від "українських снарядів"

18:15

Франція призупинила співпрацю з рф по Кавказу через агресію росіян в Україні

18:09

"Біжи звідси, всіх своїх рятуй": в Мережу злили останню переписку чоловіка Діани Гурцкой перед смертю

17:45

Шольц зробив дивну заяву щодо вступу України до НАТОВідео

17:34

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти на зображенні 4 тварин за 15 секунд

17:05

Подоляк чітко відповів, чи причетна Україна до подій у Бєлгородській областіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМода 2023Фарбування волоссяМодні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти