Дмитру Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 років за погрози ядерним ударом

Другий Західний окружний військовий суд у столиці країни-агресора РФ, Москві, виніс заочний вирок українському медіаменеджеру/журналісту і блогеру Дмитру Гордону - 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє портал Sotavision.
56-річного Гордона правоохоронці країни-агресора РФ звинувачували в "закликах до тероризму, у поширенні фейків армії та розпалюванні ненависті й ворожнечі".
Згідно з вироком, як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, у березні 2022 року Гордон у своїх роликах на YouTube "розповсюдив недостовірні відомості про дії російських військовослужбовців і закликав президента США Джона Байдена завдати ядерного удару по Росії".
Сам Гордон прокоментував такий "вирок" вельми іронічно у своєму Telegram-каналі.
"Російські пропагандисти сьогодні публікують подробиці про кримінальну справу проти мене, порушену в Росії, і вирок Ось, наприклад, з обвинувального висновку: "У Гордона, який відчуває ненависть до чинного президента рф і вкрай негативно оцінює "СВО". Можу підтвердити: чиста правда! І ще з вироку. Російські окупанти забороняють мені адмініструвати інтернет-ресурси протягом "до трьох років", - написав він.
Хто такий Дмитро Гордон?
Дмитро Ілліч Гордон - радянський та український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).
Заочний "арешт" Росією голови СБУ Василя Малюка - що нового
У країні-агресорі РФ Басманний суд Москви "заочно заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Зокрема, голову української спецслужби звинуватили в "закликах до теракту",
Сам голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.
"Мене, як і всіх українців, цікавить тільки один суд - над їхнім господарем Путлером. Робимо все, від нас залежне, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", - наголосив він.
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