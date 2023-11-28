Була отруєна важкими металами: в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни.
Вона справді була отруєна важкими металами. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі "Радіо Свобода".
Він зазначив, що Маріанна завершує курс лікування після отруєння.
"Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується", – сказав Юсов.
Він підтвердив інформацію, яка поширилася у медіа у вівторок, 28 листопада. При цьому Юсов зазначив, що більше інформації про цей випадок буде оприлюднено пізніше.
Отруєння дружини очільника ГУР
У вівторок, 28 листопада, стало відомо, що дружину Буданова отруїли, вона в лікарні. У Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами. Розслідується спроба вбивства.
Пізніше стало відомо, що дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все в порядку.
Політтехнолог Сергій Гайдай розкрив подробиці отруєння дружини Буданова. Він вважає, що Росія причетна до отруєння Маріанни. За його словами, отруєння і отрути – "фішка радянських спецслужб, починаючи ще з часів створення Радянського Союзу".
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