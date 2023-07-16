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"На місці багато швидких": окупанти завдали потужного удару по Харкову

Аліна Дембіцька
16 липня 2023, 19:31 оновлено 16 липня, 19:51
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За попередньою інформацією, удар загарбників припав по Основ'янському району.
Ракетный удар, ракета, дым
Окупанти завдали потужного удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська у неділю, 16 липня, завдали потужного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Синєгубов, окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих.

Голова Харківської ОВА підкреслив, що на місці влучання виникла пожежа. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

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"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривогу. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається!", - наголосив Синєгубов.

Удар по Харкову також підтвердив мер Ігор Терехов. Він підкреслив, що Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Міський голова закликав жителів міста бути обережними та користуватися укриттями під час повітряної тривоги.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких видно густий стовб чорного диму.

"Вибух був справді гучний! Повідомляють, що на місці багато швидких", - пише Telegram-канал "Харьков Life".

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 липня Росія дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки. Окупанти Росії третій день поспіль атакували Київ - у чотирьох районах столиці прогриміли вибухи, осколками пошкоджені деякі будинки, є постраждалі.

У КМВА повідомили, що від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі. Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив деталі удару російських окупантів по столиці та розповів про загиблого у Подільському районі Києва.

Нещодавно військовий експерт та полковник запасу Роман Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак.

"Зараз у росіян близько 100 ракет. Це мінімум. Якщо вони з коліс працюють, то вже сотню ракет вони виготовили й накопичили. Окупанти зараз відновлюють свої запаси. У будь-який момент у них може прокинутися бажання повторити масштабну атаку", - наголосив Світан.

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