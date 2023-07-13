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Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

Юлія Куришко
13 липня 2023, 17:48 оновлено 13 липня, 19:18
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Російські окупанти відновлюють свої запаси ракет й можуть атакувати ними будь-коли.
Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак
Світан розповів про накопичення ракет у окупантів / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео Youtube

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що окупанти накопичують ракети для ударів по території України.

За словами Світана, зараз окупанти відновлюють свої запаси ракет й можуть атакувати ними будь-коли, передає 24 канал.

Військовий експерт припускає, що сьогоднішня нічна атака - це відповідь на рішення, які прийняли на Вільнюському саміті Альянсу стосовно України. Ймовірно, що росіяни побоялись атакувати Україну 11 -12 липня під час саміту.

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"Зараз у росіян близько 100 ракет. Це мінімум. Якщо вони з коліс працюють, то вже сотню ракет вони виготовили й накопичили. Окупанти зараз відновлюють свої запаси. У будь-який момент у них може прокинутися бажання повторити масштабну атаку", - наголосив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Атака по Києву 13 липня

Нагадаємо, що Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки. Окупанти Росії третій день поспіль атакували Київ - у чотирьох районах столиці прогриміли вибухи, осколками пошкоджені деякі будинки, є постраждалі.

РФ вночі влаштувала атаку на Україну. Агресор Росія вночі 13 липня атакувала Хмельницьку, Миколаївську, Полтавську, Кіровоградську та інші області і міста далекобійним озброєнням.

У КМВА повідомили, що від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі. Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив деталі удару російських окупантів по столиці та розповів про загиблого у Подільському районі Києва.

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