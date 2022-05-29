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Захоплення Сєвєродонецька: чому керівництво РФ відправляє на смерть солдатів з метою взяття міста

29 травня 2022, 10:00

Сєвєродонецьк - останнє велике місто в Луганській області, яке знаходиться під контролем українських захисників.

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Чому РФ намагається захопити Сєвєродонецьк / Reuters, wikipedia

Росія все не залишає спроб повністю захопити Сєвєродонецьк, адже це єдине велике місто в Луганській області, яке знаходиться під контролем українських військ. Про це повідомляють фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про повне захоплення Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише кожен день втрачають там свій особовий склад і техніку.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", — йдеться в повідомленні.

За даними експертів, у битві за Сєвєродонецьк українські військові зіткнулися з найсерйознішим викликом з моменту блокади "Азовсталі" в Маріуполі. У разі падіння Сєвєродонецька вони можуть зазнати серйозної тактичної поразки, однак такий результат не гарантований.

У свою чергу, РФ "легковажно витрачає свою бойову міць на взяття міста". Командування зосередило значно більшу частину своїх наступальних бойових сил, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження".

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Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей. Тривають бойові дії на кількох локаціях.

Як повідомляв Главред, раніше Гайдай повідомляв, що Росія окупувала 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже погана, обстріли з боку російських окупантів там не зупиняються.

Також глава ОВА повідомляв, що жителі Луганської області, незважаючи на сильні обстріли, не хочуть залишати свої будинки. Зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення.

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війна в Україні Сєвєродонецьк російське вторгнення новини Донбасу
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