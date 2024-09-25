На Курщині є вдалі дії Сил оборони: в ЦПД заінтригували позитивними новинами

Силам оборони України, швидше за все, провели успішну операцію у Курській області. Деталями поділився керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"На Курщині є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори. Бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше сил", – зазначив керівник ЦПД.
Своєю чергою військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець зазначив, що ворог формує підрозділи, які, ймовірно, використовуватимуть на Курському напрямку.
"Я навіть бачив певні висновки, щодо намірів командування противника довести загальну чисельність угрупування "Курск" десь до 65-70 тисяч осіб, що власне й дозволить йому перейти до "планомерного вытеснения" ЗСУ з "Курской губернии". У цьому відношенні варто порівняти ці НАМІРИ із реальним становищем резервів противника на Бєлгородському напрямку, бо це дозволить більш-менш адекватно визначити пріоритетність (й відповідно) черговість виконання військами УВ "Север" вище сформульованих завдань", - каже експерт.
Хто такий Костянтин Машовець
Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.
Однак, як підкреслює Машовець, російським військам по цьому напрямку явно не вистачає сил, аби одночасно контратакувати в районі Глибокого і водночас пробувати пробитися на самі Липці.
"Таким чином, який висновок можливо зробити на основі оцінки всього цього співвідношення розподілу сил й засобів противника? Очевидно, що для командування УВ "Север" – "Курск важнее чем санитарная зона в Харьковской области", – дійшов висновку військовий оглядач.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція ЗСУ в Курській області - останні новини
До речі, експерт Максим Розумний заінтригував новими кроками ЗСУ. За його словами, Курська операція вивела Україну з глухого кута.
Також Розумний дав неочікуваний сценарій боїв. Він вважає, що Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня.
Окрім цього, позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області. Рейтинг кремлівського диктатора після прориву українських сил на територію РФ помітно просів, переконаний Розумний.
Інші новини про Курщину:
- Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої
- ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі
- Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред