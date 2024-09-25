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На Курщині є вдалі дії Сил оборони: в ЦПД заінтригували позитивними новинами

Даяна Швець
25 вересня 2024, 19:34
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Окупанти панікують і не розуміють, як коментувати події, що зараз відбуваються у Курській області.
ВСУ, Курск
ЗСУ, ймовірно, перейшли до контрнаступальних дій на Курщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Силам оборони України, швидше за все, провели успішну операцію у Курській області. Деталями поділився керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"На Курщині є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори. Бо розуміють, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше сил", – зазначив керівник ЦПД.

Своєю чергою військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець зазначив, що ворог формує підрозділи, які, ймовірно, використовуватимуть на Курському напрямку.

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На Курщині є вдалі дії Сил оборони: в ЦПД заінтригували позитивними новинами
Що відомо про Курську АЕС / Инфографика: Главред

"Я навіть бачив певні висновки, щодо намірів командування противника довести загальну чисельність угрупування "Курск" десь до 65-70 тисяч осіб, що власне й дозволить йому перейти до "планомерного вытеснения" ЗСУ з "Курской губернии". У цьому відношенні варто порівняти ці НАМІРИ із реальним становищем резервів противника на Бєлгородському напрямку, бо це дозволить більш-менш адекватно визначити пріоритетність (й відповідно) черговість виконання військами УВ "Север" вище сформульованих завдань", - каже експерт.

Хто такий Костянтин Машовець

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Однак, як підкреслює Машовець, російським військам по цьому напрямку явно не вистачає сил, аби одночасно контратакувати в районі Глибокого і водночас пробувати пробитися на самі Липці.

"Таким чином, який висновок можливо зробити на основі оцінки всього цього співвідношення розподілу сил й засобів противника? Очевидно, що для командування УВ "Север" – "Курск важнее чем санитарная зона в Харьковской области", – дійшов висновку військовий оглядач.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

До речі, експерт Максим Розумний заінтригував новими кроками ЗСУ. За його словами, Курська операція вивела Україну з глухого кута.

Також Розумний дав неочікуваний сценарій боїв. Він вважає, що Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня.

Окрім цього, позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області. Рейтинг кремлівського диктатора після прориву українських сил на територію РФ помітно просів, переконаний Розумний.

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