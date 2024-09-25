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"Виходити з цілих населених пунктів": військовий попередив про втрату Донбасу

Даяна Швець
25 вересня 2024, 17:45
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Як пояснює військовий, ЗСУ за останні три місяці посунули з позицій, які еволюційно фортифікувались роками на Донецькому напрямку.
'Виходити з цілих населених пунктів': військовий попередив про втрату Донбасу
Військовий Карп’юк поділився ситуацією на Донбасі / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Українських захисників на Донеччині переслідують серйозні проблеми та неабиякі труднощі. Ситуація ускладнюється через втрату позицій, які були зміцнені роками, та неможливість облаштувати нові через швидкий рух фронту.

Деталями поділився у своїх соцмережах військовий Олександр Карп’юк.

За його словами, "нас за останні три місяці посунули з позицій, які еволюційно фортифікувались роками на Донецькому напрямку". На жаль, нові позиції не вдається облаштувати належним чином, оскільки "фронт рухається швидше, ніж є час їх зробити та забезпечити".

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"Ми втратили по факту можливість розміщення у Селидовому, Покровську, Новогродівці, і інших населених пунктах, де до цього розміщувались тисячі військових. Зараз розміщувати таки величезні сили та засоби, які знаходяться на Донецькому напрямку- дуже проблематично. Всі посадки навіть зайняті", — підкреслив він.

'Виходити з цілих населених пунктів': військовий попередив про втрату Донбасу
Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Також ситуація ускладнюється тим, що в окупантів є контроль над Донецьком та його агломерацією, а Сили оборони не мають таких можливостей.

"Багато основних логістичних доріг вже або перерізані, або під вогневим контролем росіян. Ще є резервні шляхи переміщення, але тільки над ними візьмуть контроль ворожі фпвішники- прийдеться виходити з цілих населених пунктів. Ну і зараз ми розтягнуті по лінії фронту, декілька наших підрозділів в напівкотлах, і тільки на те щоб вони там виживали- тратяться величезні ресурси", - додає він.

Військовий підсумував, що попереду можуть бути складні часи: нас чекає складна зима та складні рішення.

Окупація Донбасу

Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Загострення ситуації на Донбасі - що відомо

ЗСУ тримають оборону на околицях міста, однак, на жаль, ворожі ДРГ прориваються до Вугледара. Окупанти намагаються оточити місто, яке стало фортецею українських захисників, однак отримують "по зубах".

На жаль, експерти висувають припущення, що Україна може втратити Вугледар. Річ у тім, що варіантів виходу ЗСУ із цієї ситуації з малими втратами не так багато.

Окрім цього, боєць ЗСУ висловлює небезпеку, що війна може зупинитися вже у 2025-му. Мадяр припускає, що такий сценарій, імовірно, станеться через накладення, зокрема політичних, обставин іззовні.

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