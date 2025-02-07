Наступ РФ сповільнився, війська КНДР щезли з фронту: аналіз розвідки Британії

У січні 2025 року російські війська захопили менше територій, ніж у грудні 2024 року, зазначили в Міноборони Британії.

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-rf-zamedlilos-voyska-kndr-ischezli-s-fronta-analiz-razvedki-britanii-10637669.html Посилання скопійоване

Аналіз ситуації на фронті від британської розвідки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Головне:

Темп російського просування сповільнився

У листопаді 2024 року окупанти захопили понад 700 кв. км - найбільше з початку повномасштабного вторгнення

Через великі втрати війська КНДР відійшли з позицій на Крщині

Наступ російських окупантів сповільнився у січні 2025 року. В Курській області РФ досягла незначних успіхів, але через великі втрати підрозділи Північної Кореї відійшли з передових позицій. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 лютого.

"У січні 2025 року територіальне просування російських військ в Україні сповільнилося: вони зайняли приблизно 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року", - йдеться в огляді.

відео дня

Найзначнішою зміною на лінії фронту стала окупація Великої Новосілки - важливого опорного пункту на сході України. Водночас загальне просування РФ вздовж лінії фронту було незначним.

У британському Міноборони нагадали, що впродовж 2024 року Росія поступово нарощувала темпи наступу. У листопаді окупанти захопили понад 700 кв. км території України, що стало одним із найшвидших просувань із початку повномасштабного вторгнення.

Окремо у розвідці відзначили, що в січні російські війська досягли незначних успіхів у Курській області. Водночас підрозділи Північної Кореї, які брали участь у бойових діях у цьому регіоні, тимчасово відійшли з передових позицій.

"Майже напевно це пов'язано насамперед з великими втратами, яких вони зазнали під час атак на позиції, які були під контролем України", - зазначили в Міноборони Британії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, ситуація на Сіверському напрямку залишається напруженою – росіяни безперервно штурмують позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, FPV-дрони та дрони зі скидами, повідомив старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо. Російські атаки неоднотипні – окупанти діють як на техніці, так і пішими групами.

Також армія РФ втрачає на полі бою більше військових, ніж набирає на контракт, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У 2024 році до лав РФ залучили щонайменше 427 тисяч військових, тобто близько 36 тисяч щомісяця. Однак упродовж останніх місяців втрати перевищують 40 тисяч щомісяця.

Як повідомляв Главред, північнокорейські солдати зникли з поля бою в Курській області, але експерти впевнені, що вони повернуться після перегрупування чи ротації. За даними Newsweek, Пхеньян не вбачає ризиків у підтримці Росії, хоча стурбований втратами та можливими полоненими.

Читайте також:

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред