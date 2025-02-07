Армія РФ втрачає солдатів із КНДР: у Міноборони України розкрили деталі

Головне із матеріалу:
- Щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових
- Чому російська армія знаходиться у мінусі
Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що російська армія втрачає на полі бою більше людей, ніж набирає на контракт, але ще є найманці та солдати із Північної Кореї.
Він також зазначив, що у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців.
"Тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні", - сказав він в інтерв'ю виданню "Укрінформ".
Водночас, як зазначив Гаврилюк, Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, найманців із багатьох країн світу.
"Тобто російська армія - у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї", - сказав він
Гаврилюк додав, що у Москви залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни.
"Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує - фінансовий стимул чи пропаганда", - вважає Гаврилюк.
Війська КНДР в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ повідомили про те, що війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати. Українські та американські офіційні особи повідомили, що солдати КНДР, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, були відкликані з лінії фронту після важких втрат.
У РНБО розкрили неочікувані деталі, що сталось із військами КНДР на фронті. Андрій Коваленко повідомив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть. Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуться КНДРівські військові назад на фронт.
Керівник ГУР Кирило Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту. За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.
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