Армія РФ втрачає солдатів із КНДР: у Міноборони України розкрили деталі

Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених та найманців із КНДР.

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Росія втрачає війська КНДР / колаж: Главред, фото: 127 окрема розвідувальна бригада, ОПУ

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Щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових

Чому російська армія знаходиться у мінусі

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що російська армія втрачає на полі бою більше людей, ніж набирає на контракт, але ще є найманці та солдати із Північної Кореї.

Він також зазначив, що у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців.

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"Тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні", - сказав він в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Водночас, як зазначив Гаврилюк, Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, найманців із багатьох країн світу.

"Тобто російська армія - у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї", - сказав він

Гаврилюк додав, що у Москви залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни.

"Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує - фінансовий стимул чи пропаганда", - вважає Гаврилюк.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ повідомили про те, що війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати. Українські та американські офіційні особи повідомили, що солдати КНДР, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, були відкликані з лінії фронту після важких втрат.

У РНБО розкрили неочікувані деталі, що сталось із військами КНДР на фронті. Андрій Коваленко повідомив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть. Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуться КНДРівські військові назад на фронт.

Керівник ГУР Кирило Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту. За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

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