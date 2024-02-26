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Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ розкрили план ворога

Юрій Берендій
26 лютого 2024, 11:35
В ЗСУ зазначили, що росіяни провододять перегрупування для подальшого наступу на Куп'янськ, який є основною ціллю для ворога.
Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ розкрили план ворога
Росіяни готуються до нового наступу на Куп'янськ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 24 лютого росіяни не здійснювали наступальних операцій на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш вказує на те, що причиною таких дій ворога є перегрупування на даній ділянці фронту. Про це він розповів в коментарі виданню LIGA.net.

"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами з бомбардувальників тощо", – сказав він.

Євлаш також зазначив, що перегрупування російських військ на Куп'янському напрямку бойових дій пов'язано із тим, що ворог отримав план від військового керівництва РФ, який передбачає перегрупування сил для продовження наступу.

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"Найімовірніше, таке "затишшя" у бойових зіткненнях пов'язано саме з цим. Противник там акумулює свої резерви у намаганні прорвати фланг нашої оборони, і, звичайно, що основною ціллю росіян на цьому напрямку є місто Куп'янськ", – сказав військовий.

Хто такий Ілля Євлаш

Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Наступ росіян на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі не спостерігається концентрації військ РФ на кордоні України в Харківській області. Загрози наступу на Харків поки що немає, хоча є певні стурбованості. Незалежно від планів противника, місто в готовності надати достойну відсіч у разі небезпеки, повідомив мер Ігор Терехов.

У російських окупантів наразі немає достатніх сил для силького наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Вони не мають резервів, але намагаються створити їх зараз, заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Росіяни продовжують наступ на Куп'янському напрямку, намагаючись захопити позиції Сил оборони України поблизу села Синьківка та Лиман Перший. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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війна в Україні новини Харкова
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