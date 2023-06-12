На Херсонщині спадає вода, але підтоплені ще майже 4 тисячі будинків - ДСНС

Вода почала відступати в населених пунктах Херсонської області.

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Рівень води на Херсонщині спадає / колаж: Главред, фото: facebook/ruslan.strelets

Ввечері 11 червня у Херсонській області є підтопленими 3,8 тисячі будинків у 32 населені пунктах правобережжя. Ще 14 населених пунктів підтоплені на тимчасово окупованій території регіону.

"Станом на 20:00 на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 3,6 м (знижено на 50 см з початку доби; знижено від максимального рівня 177 см). На Каховському водосховищі у створі поста "Нікополь" відмічається зниження рівня води (з моменту аварії) на 7,67 метра", - інформує пресслужба ДСНС України у Facebook.

До ліквідації наслідків залучили близько 2 тисяч рятувальників та понад 260 одиниць техніки.

Дивіться відео про реальні наслідки підриву Каховської ГЕС:

Катастрофа на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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