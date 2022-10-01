УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Херсонщині з росіянами коїться біда - Арестович

1 жовтня 2022, 23:29

Кілька ударів були нанесені по районах скупчення живої сили росіян та по їхнім складах в Херсоні та Новій Каховці.

Арестович, російські військові
Ситуація для росіян погіршується - Арестович / Колаж Фото Радіо Свобода, Олексій Арестович

У Херсонській області відбувається "біда" для російських окупантів, ситуація для них може ще більше погіршиться, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін Live.

"Злі російські язики чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.

За його словами, більш детальна інформація може бути розкрита вже в понеділок, 3 жовтня.

Також він додав, що кілька ударів були нанесені по районах скупчення живої сили росіян і по їх складах в Херсоні та Новій Каховці.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава країни-агресора Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - підкреслив Зеленський.

Читайте також

війна в Україні Херсонська область військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:56

Анексія частини України робить "практично неможливим" завершення війни - Боррель

23:45

Гороскоп на жовтень 2022 для Водоліїв: депресія, самокопання і зміни на кращеВідео

23:36

"Треба, значить, треба": 85-річна Ада Роговцева вривається в InstagramВідео

23:29

На Херсонщині з росіянами коїться біда - АрестовичВідео

23:17

Санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу - Bloomberg

Реклама
22:55

Натякнув на Путіна: Зеленський пояснив окупантам, як закінчити провальну війнуВідео

22:49

Гороскоп на жовтень 2022 для Козерогів: названо найнебезпечніші дні місяцяВідео

22:32

Ліфчик не втримав: молода дружина Цекало показала невдале фото в купальнику

22:16

Загроза масованого ядерного удару РФ: експерт назвав головну мету КремляВідео

22:16

Санкції для російських зірок: хто в списку

22:04

Український прапор вже в Лимані: Зеленський розповів про ситуацію в містіВідео

21:38

В Україні може стати дефіцитом популярний овоч: у чому причинаВідео

21:30

ЗСУ підуть вперед: Гайдай назвав нову мету для української армії після ЛимануВідео

20:53

У Лимані окупанти "передислокувалися" в пакети або в полон - МіноборониВідео

20:52

Потужний удар ЗСУ: на Луганщині десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:22

"Загальна брехня": генерали РФ істерять і собачаться через втрату ЛимануВідео

20:19

Кулеба сміливо відповів скептикам щодо механізму вступу України до НАТО

20:10

Прикмети на 3 жовтня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб в будинок біду не принестиВідео

20:02

Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експертаВідео

19:43

Під 100 тисяч убитих і зниклих безвісти: з'явився інсайд про реальні втрати РФВідео

Реклама
19:15

Командування у них дійсно - фуфлоПогляд

19:09

ЗСУ потрібніші: Франція замість Данії поставить Україні партію потужних САУ CaesarВідео

19:00

"Еліта його ненавидить": опозиціонер повідомив про передумови для замаху на Путіна

19:00

Яворівський полігон, вихід на Крим і Полісся: Золотарьов назвав цілі РФ для удару ядерною зброєю

18:45

Як зробити так, щоб дитина сама робила уроки: головні правила для батьківВідео

18:43

ЗСУ потрібно зайти в Донецьк та Херсон, щоб зупинити "референдуми" Путіна – експертВідео

18:16

Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова "бавовна"ФотоВідео

17:46

"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення ДонбасуВідео

17:45

"Розжалувати нездара": Кадиров оскаженів та влаштував розбірки з генералом через втрату ЛимануВідео

17:20

Росіяни вбили вагітну і 13 дітей: шокувальні деталі розстрілу колони під Куп'янськомФотоВідео

16:50

"У місті йдуть бої": у ЗСУ розкрили подробиці звільнення ЛимануВідео

16:43

Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - СоскінВідео

16:36

З мікрохвильовкою і без неї: як швидко розморозити м'ясо

16:06

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУВідео

16:03

Кіркоров тужить: у співака велике горе

16:03

Велика смута або військовий розгром: експерт назвав дві причини для відсторонення Путіна

15:59

Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з "котла"Відео

15:48

Пугачова продає свій легендарний будинок: названо ціну

15:27

"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:17

Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТОВідео

Реклама
15:09

Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – ДаніловВідео

14:34

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них дітиФотоВідео

14:30

Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - СоскінВідео

14:22

На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

14:08

Коли свято бабусь та дідусів в Україні у 2022 році та інші свята сім'їВідео

14:06

"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

13:47

Не божевільні, а генії: навіщо люди кладуть в холодильник джинси, колготки та навіть взуття

13:38

Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапорВідео

13:18

ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полонВідео

13:05

Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Погода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти