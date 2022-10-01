На Херсонщині з росіянами коїться біда - Арестович

Ситуація для росіян погіршується - Арестович / Колаж Фото Радіо Свобода, Олексій Арестович

У Херсонській області відбувається "біда" для російських окупантів, ситуація для них може ще більше погіршиться, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін Live.

"Злі російські язики чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.

За його словами, більш детальна інформація може бути розкрита вже в понеділок, 3 жовтня.

Також він додав, що кілька ударів були нанесені по районах скупчення живої сили росіян і по їх складах в Херсоні та Новій Каховці.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава країни-агресора Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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