УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупантів "перемололи" разом з технікою: у Херсоні росіянам влаштували потужну "бавовну"

26 вересня 2022, 08:32

Втрати ворога склали до 10 одиниць військової техніки, а втрати в особовому складі уточнюються.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На півдні ЗСУ знищили військові бази РФ / Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують нести втрати на південному напрямку, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, підтверджено ще одне точне попадання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в Херсоні, йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в Facebook.

Там втрати ворога склали до 10 одиниць військової техніки, а втрати в особовому складі уточнюються.

Крім того, українські повітряні сили завдали 33 удари, уразивши 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника і 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 і 2 БПЛА противника.

У свою чергу, ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили і техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:58

У британській розвідці назвали головну проблему путінської мобілізації

09:55

Путін може застосувати тактичну ядерну зброю для показового вибуху - The New York TimesВідео

09:52

Ескалація війни в Україні може стати кінцем режиму Путіна - WSJВідео

09:30

Як прати пальто з різних матеріалів: головні правила і чи можна кидати в машинку

09:18

"Ніхто не воюватиме": у Приангар'ї призовник застрелив військкомаВідео

Реклама
09:07

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2022: Левам - віщі сни, Дівам - грошова удача, Козерогам - пасткаВідео

09:00

Зима в Україні не буде суворою: синоптики спростували крижаний прогнозВідео

08:35

Мобілізаційна міграційна криза набирає обертівПогляд

08:32

Окупантів "перемололи" разом з технікою: у Херсоні росіянам влаштували потужну "бавовну"Відео

07:59

"Зараз не 41-й рік": мобілізація у РФ йде зі скрипом, у Путіна великі проблеми – ISWВідео

07:51

Путін хоче закінчити війну до 15 листопада: Жданов пояснив, на що сподівається диктатор

07:32

Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе: спалахнула потужна пожежаВідео

07:05

Мінус Су-25, Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами: ЗСУ вдарили по окупантах на Півдні

06:41

У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю - БлінкенВідео

06:24

Чи здатні протести в Ірані повалити владу і привести до зміни режимуПогляд

05:00

Якщо Путін застосує ядерну зброю, сили НАТО знищать війська Путіна в Україні – ПіонтковськийВідео

04:05

"Ми робимо помилку": військовий експерт пояснив, чому небезпечно недооцінювати мобілізованих в РФВідео

03:20

Найсмачніші рулетики з оселедця з бюджетною начинкою: чудовий рецепт закускиВідео

02:31

18-річна донька Моніки Беллуччі показала глибоке "дорогоцінне" декольте

02:20

Синоптики розповіли, де і коли чекати справжнього пекла в УкраїніВідео

Реклама
01:58

"Наречена з пекла": Волочкова розсунула ноги в білій сукні

01:33

Навесні буде розкішна клумба: як правильно садити тюльпани на зимуВідео

00:51

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

00:18

Алла Пугачова показала кістляві ніжки в непристойному міні

25 вересня, неділя
23:53

Зеленський відверто розповів, як Україна відповість на "референдуми"Відео

23:24

Гроші сиплються з неба: які 5 жіночих імен все життя купаються в багатствіВідео

22:55

Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні - FTВідео

22:37

Путін хоче завершити війну до 15 листопада, але на своїх умовах - ЖдановВідео

22:12

Рекордне подорожчання: ціни на м'ясо в Україні злетілиВідео

22:05

Там сотні людей: в Ізюмі знайшли ще дві братські могили - ЗеленськийВідео

21:39

Європа почне передавати Україні танки після того, як це зроблять США - ЗеленськийВідео

21:28

Зеленський відповів на ядерні погрози ПутінаВідео

21:07

Зима стане викликом для всієї України: Зеленський про удари Росії по електромережіВідео

21:01

"Наслідки будуть катастрофічними": США дадуть потужну відповідь у випадку ядерного удару РФВідео

20:34

Гороскоп на жовтень 2022 для Раків: велика любов, прибуток і поїздка за кордон

20:29

В Україну увірветься циклон Стефанія: синоптик попередила українців про справжню спекуВідео

20:10

Прикмети на 27 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб біду не залучити на ВоздвиженняВідео

19:56

"ЗСУ зможуть нас порадувати": Гайдай анонсував хороші новини в Луганській областіВідео

19:48

Україна отримала системи NASAMS - ЗеленськийВідео

19:38

"Що за ганьба": футболісти збірної РФ осоромилися через санкції, а фанати шоковані грою УкраїниВідео

Реклама
19:36

Можна взяти ядерну зброю напрокат в Ізраїлю, щоб у Москві не нилиПогляд

19:23

Німеччина боїться війни Росії з НАТО, тому не дає танки Україні - ШольцВідео

19:23

Казкова удача і великі зміни: 3 знакам зодіаку неймовірно пощастить в рік Чорного Кролика

18:55

"Це Росія напала на Україну": протести проти мобілізації в РФ дійшли до МахачкалиВідео

18:49

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

18:45

"Втратила бажання взагалі вставати з ліжка": Тишкевич розповіла про відчай через хронічний біль

18:42

Били та різали ножем: звільнений з полону британець розповів про звірства окупантівВідео

17:56

"План виконаний": Аксьонов цинічно заявив про завершення мобілізації в КримуВідео

17:30

Якщо в Кремлі захочуть позбутися Путіна, на Росію очікують масштабні протести - ФейгінВідео

17:28

Великий куш і неймовірна удача: 3 знаки зодіаку - в списку везунчиків тижняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти