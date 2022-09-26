Окупантів "перемололи" разом з технікою: у Херсоні росіянам влаштували потужну "бавовну"

На півдні ЗСУ знищили військові бази РФ / Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують нести втрати на південному напрямку, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, підтверджено ще одне точне попадання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в Херсоні, йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в Facebook.

Там втрати ворога склали до 10 одиниць військової техніки, а втрати в особовому складі уточнюються.

Крім того, українські повітряні сили завдали 33 удари, уразивши 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника і 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 і 2 БПЛА противника.

У свою чергу, ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили і техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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