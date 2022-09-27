Щодня включав українські пісні у центрі Херсона: 75-річний дідусь передав ЗСУ понад 600 тис. гривень

75-річний "дядя Гриша" передав ЗСУ понад 600 тисяч гривень / Колаж фото скріншот

У Херсоні 75-річний Григорій Янченко, який колись служив у Псковській дивізії, передав на користь ЗСУ понад 600 тисяч гривень. Він протягом пів року допомагав українським захисникам і робив це прямо під носом у російських окупантів. Про це "дядя Гриша" розповів особисто, йдеться у сюжеті ТСН.

Цей дідусь став відомий на всю Україну, коли вмикав українські пісні прямо посеред Херсона. Сам так він щодня збирав гроші на допомогу українським військовим. Зібрані кошти він пересилав захисникам.

Григорій став волонтером ще у 2014 році. Тоді він збирав гроші для українських десантників та добробатів. За 8 років він передав на фронт майже 4 млн грн.

Дідусь згадує, що був у ступорі, коли побачив російських військових у Херсоні. Тоді він виїхав у центр міста та через колонку включав відомі українські пісні.

"Я записав туди пісні крім гімну, "Калини", іще військових маршів, плюс іще усі пісні українські, які популярні були ... Тільки виїжджаю, мене вже чують і чекають. Задоволені, з усмішками, це не передати. І отак їдеш і всі люди підспівують", - розповідає Григорій.

75-річний "дядя Гриша" передав ЗСУ понад 600 тисяч гривень / Скріншот

Волонтер каже, що дехто віддавав для ЗСУ навіть останні гроші, а хтось - рублі, які видавали окупанти.

75-річний "дядя Гриша" передав ЗСУ понад 600 тисяч гривень / Скріншот

В якийсь момент окупантам набрид дядя Гриша і йому почали погрожувати, колаборанти передали, що дідуся чекають "на підвалі". Знайомі ледь не силоміць вивозили Григорія з окупації. Його катером вивезли спершу в Олешки, потім до Василівки, а нині він перебуває у Запоріжжі.

"Кожного місяця, там дуже немалі суми, які він збирав та відправляв. Говорив, що я не можу, я вам довіряю, знаю, що гроші підуть на що треба. І от крайню автівку, яку я придбала і перегнала на фронт, вона була наполовину куплена з його грошей", - каже керівниця волонтерського центру Галина Гончаренко.

75-річний "дядя Гриша" передав ЗСУ понад 600 тисяч гривень / Скріншот

Українські захисники, яким 8 років допомагав дідусь, хотіли перевезти його у більш безпечне місце, але той категорично відмовився. Дядя Гриша не хоче їхати далеко від Херсону і мріє повернутися туди. Він не планує припиняти свою волонтерську діяльність і буде збирати гроші у Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Дмитро Комаров (відомий проектом Світ навиворіт на каналі 1+1) розповів, на що саме витратив гроші, які отримав, після того як продав на торгах своє елітне авто Сhrysler Сrossfire.

Пізніше в Сумах 85-річний городянин Микола Іванович продав свою нерухомість (квартиру і дачну ділянку) і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на потреби ЗСУ.

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