На Херсонщині окупанти впритул розстріляли евакуаційний автобус, є жертви

Війська рф обстріляли евакуаційний автобус / http://ukropnews.com

У понеділок, 1 серпня, росіяни нещадно обстріляли за допомогою протитанкової керованої ракети евакуаційний автобус в Херсонської області. В результаті загинули дві людини, пише в Telegram начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один воєнний злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули", - зазначив він.

За його словами, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків і двох жінок, всі цивільні. Двоє з них у важкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога.

Новини Херсону онлайн

Ситуація в Херсонській області

Армія України продовжує військову операцію в Херсонській області. Воїни 26 липня завдали артилерійські удари по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Естакада більше не придатна для експлуатації.

В оперативному командуванні Південь 30 липня повідомили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Шляхопровід також пошкоджений, комунікація по ньому неможлива.

У розвідці Великобританії відзначали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вже в самому розпалі. Працює артилерія українських військ, наносяться удари по стратегічно важливих об'єктах і ворожих позиціях. Згідно з даними фахівців, Херсон вже майже відрізаний від інших окупованих територій.

Журналісти CNN відзначили, що Росія, схоже, вирішила зосередитися на утриманні окупованого Херсона, який важливий для Москви з точки зору подачі води в захоплений Крим. Окупанти як і раніше контролюють великі території на північний схід від міста і можуть поповнювати свої сили на західному березі за допомогою понтонних переправ і поромів через Дніпро. Однак ЗСУ б'ють по стратегічній логістиці, командним пунктам і складам ворога. Українські війська мають намір переломити ситуацію, застосовуючи РСЗВ HIMARS.

Читайте також: