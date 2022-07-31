"Морячки - ряджені": окупанти зганьбилися зі святкуванням Дня ВМФ у захопленому Херсоні

"Святкування" Дня ВМФ в Херсоні / скріншот

У захопленому Херсоні російські окупанти вирішили влаштувати святкування Дня ВМФ Росії.

Відео урочистого заходу опублікували пропагандистські ресурси країни-агресора.

Звернемо увагу, що все "святкування" полягало в покладанні квітів до пам'ятника групою молодих людей, одягнених у форму моряків.

При цьому місцеві жителі проігнорували заходи, влаштовані окупантами в захопленому Херсоні.

"Пам'ять загиблих моряків вшанували в Херсоні в День ВМФ", - йдеться в повідомленні пропагандистів.

Зазначимо, що на відео одному з "режисерів" довелося повчати молодих людей тому, що вони зробити на картинку для ТБ пропагандистів.

Крім того, на кадрах зафіксовано, що багато "моряків" на відео одягнені не за статутом, а також не знайомі з основами стройової підготовки.

У Мережі висміяли фіаско РФ з Днем ВМФ у Херсоні:

"Навряд чи, там у деяких кашкети на 3 розміри більше, плюс, будь-який військовий, навіть після тижня служби, знає, що рух треба починати з лівої ноги, а ці, кому як зручно";

"Судячи з вбрання, і безглуздою ходьбі вони взагалі не військові а місцеві наркомани набрані за найближчими гаражами за пару доз";

"А "морячки"-то "ряджені" Подивіться на взуття! Воно ж у них різне І то - точно не взуття навіть якогось училища";

"На взуття їх подивися! Де ти таке "форменне" взуття бачив?";

"Швидше за все орки привезли в Херсон на день свого флоту з концертною програмою якийсь армійський ансамбль "пісні і танцю", а в тих артистів флотська форма завжди в гардеробі є, а від взуття яке було, таке й наділи".

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Раніше повідомлялося, що катастрофічні втрати російських окупантів в Україні змушують кремлівську верхівку проводити в РФ приховану мобілізацію.

При цьому в мережі звернули увагу на те, що більшість новобранців "Тигра" - чоловіки передпенсійного віку, з характерною зовнішністю обтяжених хронічними захворюваннями і зловживанням алкоголю.

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