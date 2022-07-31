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У Херсоні підірвали авто з копами-зрадниками: "демілітаризація" потрапила на відео

31 липня 2022, 17:38

В результаті вибуху було знищено авто поліцейських, які зрадили присягу і перейшли на бік ворога.

У Херсоні підірвали авто з копами-зрадниками: 'демілітаризація' потрапила на відео
У Херсоні підірвали авто з копами-зрадниками / скріншот

У тимчасово окупованому РФ Херсоні український рух опору проводить акції проти зрадників і колаборантів.

В результаті вибуху було знищено авто поліцейських, які зрадили присягу і перейшли на бік ворога, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Вибух авто з копами-зрадниками стався в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу.

"В результаті чого один поліцейський "відбув на концерт" (Кобзона, - ред.), а другий "затримається" в медичному закладі", - прокоментували в ГУР.

Додамо, що в мережі опублікували відео підриву авто зі зрадниками в Херсоні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував звільнення України від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів.

"Людина, що займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, крім українського. Ми будемо і далі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.

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