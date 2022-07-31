У Херсоні підірвали авто з копами-зрадниками: 'демілітаризація' потрапила на відео

В результаті вибуху було знищено авто поліцейських, які зрадили присягу і перейшли на бік ворога.
У тимчасово окупованому РФ Херсоні український рух опору проводить акції проти зрадників і колаборантів.
В результаті вибуху було знищено авто поліцейських, які зрадили присягу і перейшли на бік ворога, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Вибух авто з копами-зрадниками стався в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу.
"В результаті чого один поліцейський "відбув на концерт" (Кобзона, - ред.), а другий "затримається" в медичному закладі", - прокоментували в ГУР.
Додамо, що в мережі опублікували відео підриву авто зі зрадниками в Херсоні.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував звільнення України від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів.
"Людина, що займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, крім українського. Ми будемо і далі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.
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