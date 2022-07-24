На Херсонщині ще немає "котла": Арестович розповів, що насправді з "оточенням" окупантів

ЗСУ ще не взяли окупантів у "котел" біля Високопілля / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Офіс президента

На Херсонщині поблизу Високопілля російські окупанти перебувають у складній ситуації, але ЗСУ не взяли їх у повний "котел". Для повноцінного оточення потрібно ще поборотися. Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що зараз українським військовим поки не вистачає сил для взяття окупантів в повноцінний "котел".

"Там, перш за все, не зовсім Іловайська ситуація, якщо вже так зовсім точно говорити. Тому що немає розриву між тим виступом, де сидить їх угруповання, із залишками російських сил. По-друге, наші там не цілком вдало діють насправді. І відчувають певну нестачу сил, щоб повноцінно закрити цю історію. Тобто для того, щоб це стало тактичним оточенням, потрібно ще поборотися", – сказав Арестович.

Він також додав, що окупанти ризикують опинитися в "котлі" в районі Давидова Броду. Ворог всіляко намагається цього уникнути.

"У Херсонській області їм (окупантам – ред.) там не до ударів. Вони там проводять операцію з недопущення "Іловайська" щосили. І ще в одному місці там, в районі Давидова Броду, південніше - щодо недопущення другого натяку на другий "Іловайськ", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українським військовим вдалося взяти в "котел" близько 2 тис. російських окупантів поблизу Високопілля на Херсонщині.

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Ситуація на Херсонщині

13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ з тимчасово окупованого Херсона. За його словами, варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.

ЗСУ кілька днів поспіль успішно обстрілювали стратегічно важливий для окупантів Антонівський міст через Дніпро в Херсоні. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї.

21 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.

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