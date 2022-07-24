"Розширення війни" немає, Росія планувала захоплення Запоріжчини та Херсонщини – розвідка Британії

Лавров дав сигнал до проведення так званих "референдумів" на захоплених територіях України - розвідка Британії / Колаж Reuters

Заява міністра закордонних справ країни-агресора Росії Сергія Лаврова про нібито "розширення географії війни" проти України не показує нічого нового. Москва, ймовірно, з самого початку збиралася захопити окуповані Запорізьку та Херсонську області, про що свідчать обговорення загарбниками нібито "референдумів" ще в березні. Наразі росіяни ведуть незначний наступ на Донбасі – на Бахмутському напрямку, проте їх прогрес мінімальний. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що так званого "розширення", мовляв, російської "спецоперації" не відбувається. Фіксуються невеликі наступи на Донбасі, на Бахмутському напрямку. Але й там прогрес у окупантів мінімальний.

Як вважають фахівці, ворог не змінював вектор війни, про що казав Лавров, мотивуючи це, мовляв, наданням Заходом військової допомоги Україні.

"Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширила географію своєї "спеціальної військової операції" за межі самопроголошених "ЛДНР". Він стверджував, що операція тепер включає нові додаткові райони, включаючи українські Херсонську та Запорізьку області через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це, мабуть, неправда. Росія не "розширила" свою війну", - зазначено в повідомленні.

У розвідці вважають, що окупація Херсонщини та Запоріжчини, швидше за все, планувалася Москвою ще спочатку.

"РФ вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи "референдумів", принаймні, з середини березня", - додали розвідники.читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – Жданов

У розвідці Британії припустили, що Лавров своїми заявами дав сигнал до проведення так званих "референдумів" на захоплених територіях за межами Донецької та Луганської областей.

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Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою президент Зеленський поставив армії України завдання звільнити всі захоплені російськими окупантами території. За словами Данілова, терміни, способи і черговість реалізації цілей визначать військові.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вибухнув заявою про те, що Москва нібито має намір розширити свою "географію" війни проти України. За його словами, війська РФ, мовляв, зібралися "демілітаризувати" південь країни, включаючи Запорізьку та Херсонську області. Також він додав, що загарбники готові піти ще далі, якщо західний світ допомагатиме Києву далекобійною артилерією.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за місяць-півтора окупаційна армія РФ втратить наступальний потенціал на сході України. Як підкреслив Арестович, на інших напрямках російські війська вже припинили наступ, проте продовжують стріляти.

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