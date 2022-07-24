Британські комплекси ППО прикриють небо: ЗСУ озброїли далекобійними ЗРК Stormer

Вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну з Великобританії.
На озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM.
У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.
Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.
Ще в квітні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес говорив про намір надати Україні британські ЗРК.
Причому з установками поставлені сотні ракет Starstreak для цих комплексів протиповітряної оборони.
Stormer HVM - це самохідна зенітна британського виробництва.
Бронемашина обладнана дизельним двигуном, який дозволяє їй розганятися до 80 км/ч.Запас ходу досягає 600 км. екіпаж складається з 3 осіб. На даху Stormer HVM встановлена поворотна пускова установка для восьми ракет Starstreak. Ще 12 ракет вміщує кормовий відсік в корпусі.
Характеристика:
- Stormer HVM може виявляти літаки і вертольоти на відстані 18 км і 8 км;
- Запуск ракети виконується менш ніж через 5 секунд після захоплення цілі;
- Швидкість ракети Starstreak становить 1 км/с.
Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.
Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.
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