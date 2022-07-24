Британські комплекси ППО прикриють небо: ЗСУ озброїли далекобійними ЗРК Stormer

ЗРК Stormer HVM / @GirkinGirkin

На озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM.

У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.

Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.

Ще в квітні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес говорив про намір надати Україні британські ЗРК.

Причому з установками поставлені сотні ракет Starstreak для цих комплексів протиповітряної оборони.

/ @GirkinGirkin

Stormer HVM - це самохідна зенітна британського виробництва.

Бронемашина обладнана дизельним двигуном, який дозволяє їй розганятися до 80 км/ч.Запас ходу досягає 600 км. екіпаж складається з 3 осіб. На даху Stormer HVM встановлена поворотна пускова установка для восьми ракет Starstreak. Ще 12 ракет вміщує кормовий відсік в корпусі.

Характеристика:

Stormer HVM може виявляти літаки і вертольоти на відстані 18 км і 8 км;

Запуск ракети виконується менш ніж через 5 секунд після захоплення цілі;

Швидкість ракети Starstreak становить 1 км/с.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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